Persfotograaf bundelt meest memorabele foto’s in boek Joyce Mesdag

16 juni 2019

Persfotograaf Patrick Holderbeke heeft vandaag zijn boek voorgesteld met foto’s uit zijn 40-jarige carrière. Holderbeke maakte een selectie van 200 foto’s uit totaal 450.000 foto’s die hij als persfotograaf maakte. De instorting van de school ’t Fort in 1984, waar twee meisjes om het leven kwamen, is de gebeurtenis die hem uit al die tijd het hardst is bijgebleven. In augustus houdt Patrick Holderbeke er definitief mee op. Professioneel althans, zijn fototoestel zal hij wellicht nooit ver weg leggen. Het boek is vanaf morgen maandag te koop in boekhandel Theoria. De opbrengst gaat naar studentenfonds LISA van Lions Mercurius Kortrijk. Dat project wordt beheerd door Streekfonds West-Vlaanderen en dat steunt studenten die het niet zo breed hebben.