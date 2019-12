Peetvader van de renovatiebegeleiding in Kortrijk gaat met pensioen: “Doet deugd om mensen te helpen bij het verkrijgen van premies” Alexander Haezebrouck

30 december 2019

15u48 0 Kortrijk Luc Despiegelaere gaat na tien jaar als renovatiebegeleider bij de stad Kortrijk met pensioen. De manier waarop Kortrijkzanen begeleid worden, zodat ze alle premies krijgen waarop ze recht hebben, is te danken aan Luc. “Bij de mensen thuis gaan en hen individueel begeleiden is de sleutel”, vertelt Luc, die volgende maand 74 wordt.

Kortrijk biedt sinds enkele jaren renovatiebegeleiding aan. De begeleiders helpen inwoners om alle renovatiepremies waar ze recht op hebben ook effectief te krijgen. De manier waarop de dienst vandaag te werk gaat en focust op persoonlijke en individuele begeleiding is bedacht door Luc Despiegelaere, die tien jaar als renovatiebegeleider heeft gewerkt. We ontmoeten Luc in de woning van Louis Herman (26) en Ruth Steeland (23), die in 2016 een huis in de Minister Liebaertlaan hebben gekocht. “We hebben het huis gestript en gerenoveerd”, vertelt het koppel. “Luc heeft ons geholpen bij het verkrijgen van alle premies. In totaal kwam dat op 15.000 euro. Voor een jong koppel is dat veel geld.”

Luc is tevreden dat hij hen kon helpen. “Veel mensen willen verbouwen, maar verliezen de premies uit het oog. Wij zijn er om op zoek te gaan voor welke premies de klant in aanmerking komt en maken de documenten in orde. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ik heb al veel mensen horen zeggen dat ze veel meer geld zouden kwijt geweest zijn aan hun verbouwingen als ze mij niet hadden gekend. Voor ik renovatiebegeleider werd, heb ik 25 jaar voor buurtontwikkelaar Matexi gewerkt. Ik kende de wereld dus door en door.”

Malafide aannemers

Luc rolde tien jaar geleden eerder toevallig in de renovatiedienst. De stad wilde de Pluimstraat opwaarderen door bewoners aan te moedigen te renoveren. Luc raakte aan de praat met een bewoner van het Sint-Janshof. “We waren op zoek naar een architect om de bewoners, waar ook veel allochtonen wonen, te begeleiden”, vertelt schepen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Luc heeft niet alleen de kennis, maar is ook erg sociaal voelend. Zijn profiel bleek geschikt en hij zag het zitten om dat te doen tijdens zijn pensioen.”

De aanwerving van Luc bleek een schot in de roos, hij kon heel wat bewoners overtuigen om mee te stappen. Daarna volgden nog andere projecten. Luc behandelde al 1.400 dossiers van Kortrijkzanen die wilden renoveren. “We hebben ook mensen behoed voor malafide aannemers”, gaat Luc verder. “Zo kreeg een koppel eens een offerte van 18.000 euro om hun zolder aan te pakken. We hebben hen daarin geholpen en de werken zijn uiteindelijk uitgevoerd voor 6.000 euro.”

9,1 miljoen euro aan premies

Dat het werk van Luc en zijn collega’s de afgelopen jaren vruchten heeft afgeworpen, vertaalt zich ook in cijfers. “De voorbije legislatuur werd 9,1 miljoen euro aan Vlaamse premies in onze stad geïnvesteerd”, weet schepen Maddens. “We moeten alleen grootsteden Antwerpen, Gent en Brugge laten voorgaan. Vergelijkbare steden als Oostende (4,2 miljoen euro), Mechelen (6,5 miljoen euro) en Roeselare (6 miljoen euro) slagen er minder in renovatiepremies aan te trekken. We blijven in de toekomst verder investeren in renovatiebegeleiding. We hebben drie renovatiebegeleiders en we bouwen verder op de manier van Luc.”

