Pauwels versterkt team: “Toekomst van drankenspecialist verzekeren” Peter Lanssens

20 juli 2020

06u35 0 Kortrijk Dranken Pauwels in de Guido Gezellelaan in Heule timmert aan de toekomst. Het team is versterkt met de nieuwe vennoot Louis Tydtgat. Er zijn zeven vaste medewerkers en acht flexi-medewerkers in dienst bij de drankenspecialist.

Lieven Pauwels opende Dranken Pauwels in 1984. Zes jaar later versterkte medevennoot Dominique Vanderstraeten het team, als eerste medewerker. Lieven en Dominique bouwden de drankenhandel tot een begrip uit. Er werd destijds vooral met streekbieren furore gemaakt. Zo werden er biermanden van Pauwels over ruim vijftig winkels verkocht. Ook het segment ‘feesten’ boomde in die tijd. Het leveren van dranken bij particulieren en bedrijven kwam structureel op gang.

De huidige shop startte in 1999. Alles werd anders, maar ook groter. “We groeiden snel, maar in november 2006 kregen we een rake klap”, duidt Dominique Vanderstraeten. “Lieven Pauwels, mijn vriend en leermeester, overleed toen plots.” Met de steun van de familie Pauwels krijgt Dominique de kans om de zaak verder te zetten. “Door continue te investeren, wilden we Dranken Pauwels nog meer op de lokale kaart plaatsen”.

In 2016 krijgt het bedrijf een enorme boost: evenementen en de horeca lonken. Dranken Pauwels wordt een grote speler. Het horecapark groeit aanzienlijk. Dranken Pauwels, het levenswerk van Lieven en Dominique, mag nu niet verloren gaan. “We willen de continuïteit van het bedrijf blijven verzekeren”, treedt Isabelle Plets, de echtgenote van Dominique, bij. “En daarom wordt Louis Tydtgat medevennoot van het bedrijf.”

“Louis is hier kind aan huis. Hij was jaren de vaste babysitter van onze drie dochters Margaux, Camille en Babette. Hij deed hier ook studentenwerk en was zo jarenlang een vaste waarde op zondag. Louis is gehuwd met Ine Huysentruyt en woont samen met zoontjes Remi en Maurice in Gullegem. De voorbije jaren deed Louis Tydtgat bij tal van bedrijven ervaring op in de aan- en verkoop.”