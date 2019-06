Patiënt AZ Groeninge steelt iPhone verpleger Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

14u30 0 Kortrijk Een patiënt van het AZ Groeninge in Kortrijk ging er vorig jaar vandoor met een iPhone van een verpleger van het ziekenhuis. Hij moet zich ook voor een hele reeks diefstallen verantwoorden waaronder in grootwarenhuis Colruyt. Hij riskeert 18 maanden cel.

Dirk P. was vorig jaar opgenomen als patiënt in het AZ Groeninge. Toen een verpleger klaar was met zijn werkdag, vergat hij zijn iPhone op een werkblad. Patiënt Dirk P. had dat gezien, griste de dure telefoon mee en liep nadien vervroegd weg uit het ziekenhuis. Uit camerabeelden kon Dirk P. aangeduid worden als de dief. De man was lang niet aan zijn proefstuk toe. Hij moest zich maandag verantwoorden voor maar liefst veertien feiten van diefstal. Hij maakte verschillende slachtoffers, maar sloeg vooral toe in grootwarenhuis Colruyt. Daar ging hij verschillende keren aan de haal met tabak. Naast de celstraf riskeert hij ook een gevangenisstraf van 400 euro. Vonnis op 22 juli.