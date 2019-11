Patiënt achtervolgt twee ambulanciers met mes in Kortrijk LSI

18 november 2019

22u09 16 Kortrijk In Kortrijk zijn maandagavond twee ambulanciers door een patiënt met een mes bedreigd en achtervolgd. De twee hulpverleners konden de situatie goed inschatten en maakten zich tijdig uit de voeten waardoor ze ongedeerd bleven en snel de politie konden verwittigen.

De twee ambulanciers waren opgeroepen om de patiënt naar het ziekenhuis over te brengen. Al snel escaleerde de situatie en gedroeg de man zich agressief. Hij liep naar de keuken om een mes te halen. De ambulanciers maakten zich uit de voeten en konden via de radio snel de politie waarschuwen. Enkele minuten later was de politie al ter plaatse en kon de man opgepakt worden. Wellicht kampt hij met psychische problemen.

De ambulanciers raakten niet gewond maar waren wel onder de indruk. De rest van hun shift konden ze niet meer afwerken. Ze kregen psychologische bijstand.