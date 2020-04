Pas gestarte zaakvoerster schenkt 240 gezonde taartjes aan personeel AZ Groeninge Alexander Haezebrouck

28 april 2020

16u56 0 Kortrijk Zaakvoerster Valerie Deraedt van haar bedrijf Vali sweet but different uit Wevelgem dat in gezonde patisserie doet, heeft 240 gezonde taartjes geschonken aan het personeel van het AZ Groeninge in Kortrijk. “Door de crisis had ik heel wat taartjes over, daarom schenk ik deze aan de mensen, om hen te bedanken in deze moeilijke tijden”, zegt Valerie Deraedt.

Valerie Deraedt startte haar bedrijf in gezonde patisserie in juli vorig jaar. “Ik lever vooral aan horecazaken”, vertelt Valerie. “De eerste maanden hebben we heel goed kunnen werken, tot de coronacrisis toesloeg. Al mijn bestellingen zijn ondertussen zo goed als allemaal weggevallen. Op dit moment verkoop ik nog aan particulieren. Elke woensdag organiseer een veilig afhaalmoment bij mij thuis. Maar omdat mijn stock uiteraard een stuk groter is dan de huidige vraag zit ik met een overschot. Nadat ik op televisie had gezien hoe zwaar de ziekenhuizen getroffen zijn door het coronavirus, besloot ik om 240 taartjes aan hen te schenken. Om hen te bedanken. Het zijn gezonde taartjes die 100 procent met natuurlijke en plantaardige producten zijn gemaakt. We gebruiken gezonde producten zoals cacao, noten enzoverder. We verhitten ook niet boven de 48 graden. Op die manier blijven de vitaminen en mineralen aanwezig in de producten.” Voor Valerie betekent deze coronacrisis een kleine financiële ramp. “Omdat ik nog maar pas begonnen ben, komt dit financieel uiteraard extra hard aan. Gelukkig heb ik wel een startkapitaal voorzien en heb ik er een goed oog op dat we het wel redden. Als zaakvoerder ben je altijd bezig met de dagelijkse zaken maar ook hoe je wil groeien op langere termijn. Op dit moment heb ik dus noodgedwongen meer tijd om mijn visie op langere termijn verder uit te werken.”