Partners nieuwe stationsbuurt bekend: uitleg over tienjarenplan op werfcafé Peter Lanssens

09 september 2019

17u13 0 Kortrijk Kortrijk verandert de komende tien jaar ingrijpend, dankzij de opwaardering van de stationsbuurt. De werken voor een parking onder het Conservatoriumplein en Tolstraat en een wegtunnel waar nu kluifrotonde Appel nog is, starten in de tweede helft van september. Er is woensdag een werfcafé.

De partners voor het eerste deelproject zijn nu bekend. THV Eiffage bouwt de parking en Besix de wegtunnel en aanpalende wegenis. Dat heeft de NMBS beslist. Het worden bijzonder ingrijpende werken. Zo wordt voor de tunnel 32.000 vierkante meter grond uitgegraven en voor de nieuwe parking 96.000 vierkante meter. Beide aannemers werken volgens de ‘stross-methode’, zonder bovengrondse graafwerken. Door tegelijk boven en onder de vloerplaat te werken. Er zal dus geen diepe bouwput te zien zijn. De tunnel zal het verkeer op de kleine ring rond Kortrijk (R36) vlotter laten verlopen nu de door files geteisterde kluifrotonde Appel verdwijnt. De tunnel zal ook als toegang naar de ondergrondse parking dienen, met 900 plaatsen op drie verdiepingen. De werf omvat ook de verplaatsing en vernieuwing van een nieuw rioleringssysteem in de richting van Kortrijk Weide én de heraanleg van rotonde Panorama. Meer details over (de fasering van) alle werken, de hinder en de omleidingen worden toegelicht op een werfcafé op woensdag 11 september, tussen 19 en 21 uur in de foyer van feestzaal Depart op het Nelson Mandelaplein. Vanaf donderdag 12 september staat alle info ook op www.stationsprojectkortrijk.be.

Groene boulevard

De komende jaren volgen verder de aanleg van een fiets- en bustunnel naast de wegtunnel, het inrichten van een groene boulevard boven de tunnels tussen het station en Kortrijk Weide, het schrappen van de parkings op het Conservatorium- (wordt een muziekplein) en Casinoplein (wordt een theaterplein), de bouw van een nieuw station en het omvormen van het Stationsplein tot een oase van groen. De nieuwe stationsbuurt is verder een samenwerkingsverband tussen de NMBS, De Lijn, de stad, het agentschap wegen en verkeer, Parko en Infrabel.