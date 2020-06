Partners mogen opnieuw op kamerbezoek bij bewoners woonzorgcentra Zorg Kortrijk, familie in speciaal ingerichte ruimtes LSI

04 juni 2020

15u27

Bron: LSI 0 Kortrijk Vanaf maandag 8 juni zullen de partners van bewoners van één van de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk opnieuw op de kamer op bezoek mogen. Familieleden zullen in speciaal ingerichte ruimtes maar zonder plexiwand op bezoek kunnen gaan. Er zal vanaf 8 juni ook opnieuw externe verzorging door bv. kappers of kinesisten mogelijk zijn.

De bezoeken, zowel door partners als familieleden, zullen nog altijd op afspraak moeten. De partners van bewoners mogen maximaal 1 uur in de kamer, familieleden zullen maximaal per 2 een half uur in speciaal ingerichte ruimtes op bezoek kunnen. Van de bezoekers zal verwacht worden dat ze een mondmasker dragen. Familiebezoek zal in Sint-Jozef in de kapel kunnen, in Biezenheem in Bissegem in de polyvalente ruimte, in De Weister, De Zon en Ter Melle in de cafetaria. De bestaande bezoekersfaciliteiten zoals raam- en terrasbezoeken, babbelbussen en bezoekerstenten blijven ook.

Afspraken maken, kan gewoon door met het woonzorgcentrum contact op te nemen. Iedereen die op bezoek komt, zal op eer een verklaring moeten afleggen dat ze al 14 dagen coronavrij is of symptomen vertoont.

In de Covid-afdeling van Sint-Jozef aan de Condédreef verblijven vandaag nog 20 bewoners. Slechts één van hen vertoont ziektesymptomen. De afbouw verloopt eerder traag omdat bewoners in de cohortafdeling er 5 weken moeten verblijven. Nieuwe opnames zijn opnieuw mogelijk. Die bewoners moeten eerst negatief testen en moeten na aankomst eerst 5 dagen op hun kamer in afzondering blijven. Net zoals voor moederdag zullen ook de mannelijke bewoners voor vaderdag een attentie krijgen.