Parking onder winkelcentrum K krijgt extra slagboom aan uitrit, straks ook contactloos betalen: “Komaf maken met lange files” Peter Lanssens

20 januari 2020

13u35 8 Kortrijk De parking onder winkelcentrum K krijgt tegen midden 2020 een extra slagboom aan de uitrit. En straks kan je er wellicht ook contactloos betalen. De maatregelen moeten komaf maken met de lange files. Nu staan shoppers er op drukke momenten tot een half uur aan te schuiven in hun auto om uit de parking te kunnen rijden. Het regent (al veel te lang) klachten. “We doen er alles aan om het op te lossen”, zegt directeur Jean-Paul Vandewinckele van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko).

Het was afgelopen zaterdag weer chaos in de parking onder K. Met lange files aan de uitrit. Een half uur of zelfs nog langer wachten om buiten te kunnen rijden, het was geen uitzondering. Dat is niet de eerste keer. Het is er vaak aanschuiven aan de uitrit, tot frustratie van de shoppers. De kritiek straalt ook op het winkelcentrum zelf af.

Technische storing

Eerste probleem: een technische storing bij expert in betaaloplossingen CCV in Nederland. Waardoor de betaaldienst met bankkaart in de parkeerhavens van Parko in Kortrijk niet optimaal werkt. “Er zit een vertraging op het systeem. Dat merk je vooral in de parking onder K. Zeker tijdens piekmomenten zoals op zaterdagen, tussen 15 en 16 uur. En we zitten ook in de soldenperiode”, vertelt Jean-Paul Vandewinckele. “De software krijgt een optimalisatie om de vertraging weg te werken. We hopen dat CCV dat probleem nu snel zal oplossen.”

Vierde slagboom

Tweede probleem: de circulatie in de parking onder K zit niet goed. Er zijn via de Zwevegemsestraat en Romeinselaan twee inritten met telkens twee slagbomen. Maar de uitrit splitst zich pas na de slagbomen richting Sint-Janslaan of Romeinselaan op. Waardoor het er vaak stropt. Er waren vroeger twee slagbomen aan de uitrit. Tot er een derde slagboom bijkwam, waar vroeger de dispatching zat. Ook dat volstaat niet. “Er komt daarom nog een vierde slagboom bij, iets verderop”, zegt Jean-Paul Vandewinckele. “De vierde slagboom is tegen midden dit jaar operationeel, in combinatie met een aangepaste circulatie in de parking. Verder zijn er deze week testen met contactloos betalen in de parking onder K. Als die positief zijn, hoef je je bankkaart niet meer in de betaalautomaat te stoppen. Boven het scherm van de terminal houden volstaat. Shoppers gaan zo tijd winnen, in de parking onder K. Contactloos betalen kan er dit voorjaar al operationeel zijn. Tot 70 procent van de Belgen heeft al een bankkaart waar je ook contactloos mee kan betalen (dankzij near-field communication of NFC).”

Slagbomen openzetten

“We hopen dat de files in de parking onder K weggewerkt worden door de maatregelen die we nemen”, vervolgt Jean-Paul Vandewinckele. “Want tot een half uur wachten voor je buiten kan rijden, is inderdaad veel te lang. Tot de maatregelen actief zijn, laten we op de ergste momenten de slagbomen gewoon openzetten.”