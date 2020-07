Parking Groeningelaan wijkt voor nieuw park: “Opening is begin 2023” Peter Lanssens

02 juli 2020

16u58 10 Kortrijk De parking in de Groeningelaan verdwijnt en wordt een nieuw park. Tijdens het schepencollege van maandag 22 juni is beslist om die opdracht te gunnen aan Bureau Cnockaert uit Wervik, voor de prijs van 66.516,73 euro. “We verwachten tegen midden 2021 een ontwerp”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “De aanbesteding gebeurt eind 2021, gevolgd door de werken in 2022. We willen het nieuwe park in de Groeningelaan begin 2023 openen.”

Ontharding is een must, onder meer om watertekort tijdens hardnekkige droogtes tegen te gaan. Zo zorgt vergroening automatisch voor meer waterinfiltratie. Waardoor de grondwatertafel beter aangevuld wordt. Het project om van de parking in de Groeningelaan een nieuw park te maken, past perfect in dat plaatje.

“Het verdwijnen van die parking vormt geen probleem. Want de parking in de Groeningelaan bevindt zich bijna bovenop de nabijgelegen ondergrondse parking Veemarkt, waar meer dan plaats genoeg is”, zegt schepen Axel Weydts. “Bewoners zullen trouwens wel nog op de rand van de huidige parking kunnen parkeren. Ook enkele shop & go plaatsen behouden is een mogelijkheid. Dat moet nu nog verder in detail uitgewerkt worden.”