Parkhotel laat met Miss Vinaigrette gezonde salades aan huis brengen Peter Lanssens

26 augustus 2020

12u07 0 Kortrijk De hotelsector heeft het niet makkelijk door de coronacrisis. Hoteliers denken na over hun zakenmodel. Zo laat het Parkhotel in Kortrijk met Miss Vinaigrette nu ook gezonde salades aan huis brengen door de koerierdienst Deliveroo.

Een hotel dat lekkere salades aan huis laat bezorgen, het doet toch even de wenkbrauwen fronsen. Maar het is een bewuste keuze, benadrukken zaakvoerders Bob Van Mol en Veronique Vandewalle. “De coronacrisis doet ons nadenken over het zakenmodel, want ons team in de keuken staat er toch elke dag”, vertellen ze. “Er moet meer vertrekken uit de keuken. Daarom zetten we naast onze Epic Bistro, Jules Bar en banketten nu ook op ‘take out’ in. Er was op dat vlak al onze Louis’ Burger Bar, nu komt daar sinds kort ook Miss Vinaigrette bij. Ook omdat gezond eten enorm in is”, aldus Bob Van Mol en Veronique Vandewalle.

Miss Vinaigrette omvat een mooi aanbod zoals een klassieke caesar salad met gemengde salade, tomaat, ei, boontjes, ansjovis, rode ui, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en licht gepaneerde kip (12 euro). Je kan via Deliveroo ook onder meer een salade campagnarde met gemengde salade, tomaat, boontjes, rode ui, spek en witte pens (12 euro) of een salade burrata met gemengde salade, tomaat, ei, boontjes, rucola, olijfolie en burrata (14 euro) bestellen. De reviews op Deliveroo zijn prima, met een score van 4,4 op 5.