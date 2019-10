Parket seponeert klacht Vlaams Belang tegen Van Quickenborne: “Overwinning voor vrijheid van meningsuiting” Peter Lanssens

18 oktober 2019

Het parket seponeert een klacht van Vlaams Belang tegen Van Quickenborne (Team Burgemeester). Volgens Vlaams Belang bezondigde de burgemeester zich aan haatdragende taal en nazi-verwijzingen tijdens gemeenteraden in Kortrijk. Zo zei Q drie maanden geleden ‘de orders van de Wolfsschanze worden goed opgevolgd’. De Wolfsschanze was het hoofdkwartier van Adolf Hitler, waar hij het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog verbleef. Het parket vindt de taal niet haatdragend. “Dit is een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting”, zegt federaal parlementair (Open Vld) Vincent Van Quickenborne. Volgens federaal parlementair en Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) weigerde Van Quickenborne echter mee te werken aan het onderzoek van de politiezone RIHO. “Ik heb inderdaad geen bijkomende verklaringen afgelegd. Dat was niet nodig, want er is geen haatmisdrijf. Het parket heeft me gelijk”, besluit Van Quickenborne.