Parkeren in Kortrijk vanaf augustus fors duurder Maatregel moet ondergronds parkeren stimuleren Peter Lanssens

07 juni 2019

15u48 19 Kortrijk Wie in Kortrijk parkeert, tast vanaf 1 augustus dieper in de buidel. Kortparkeren op straat wordt tot 68 procent duurder. Tegelijk stijgen de naheffingen. Om mensen te stimuleren meer ondergronds te parkeren. Maar ook daar wordt het tot 66 procent duurder. “We slaan het geld niet uit de zakken van de mensen, maar sturen het beleid zo bij”, sust schepen van Mobiliteit en voorzitter van het parkeerbedrijf Kortrijk Axel Weydts (sp.a). “Want we gebruiken de meeropbrengsten om te investeren in projecten rond verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur.”

Binnen de kleine ring rond Kortrijk (R36) wordt voor kortparkeren op straat alles zone KOR1. Je parkeert op die 1.700 plaatsen vanaf 1 augustus maximum twee uur. Nieuw is dat je na die twee uur niet meer mag verlengen. De tarieven schieten de lucht in (zie tabel). Ook de naheffingen stijgen behoorlijk (zie tabel). Daar staat wel een stevige investering tegenover, om het comfort van de mensen te verhogen. “Alle KOR1-parkeerplaatsen krijgen sensoren en er komen 175 nieuwe parkeerautomaten”, zegt Axel Weydts. “Ze werken zonder tickets. Geef je nummerplaat en tijdsduur in een automaat in en betaal met je bankkaart. Dat is geen nieuw systeem. Ook in Gent zijn er al parkeerzones die zo werken. Verder nieuw: kortparkeren op straat doet je vanaf 1 augustus overal van 9 tot 19 uur. Dat is veel duidelijker. Nu zijn er zones waar je tot 18 uur mag staan, zoals op het Buda-eiland.”

Kortrijk blijft sowieso één van de goedkoopste wat parkeren betreft, in vergelijking met andere centrumsteden. Axel Weydts

Eerste uur blijft gratis

De stad hoopt dat de mensen meer voor ondergronds parkeren of bovengronds achter een slagboom gaan kiezen, nu kortparkeren op straat straks duurder is. Maar ook parkeren achter slagboom wordt duurder, met uitzondering van parking Haven (zie tabel). Het gaat over 3.765 plaatsen in de parkings Veemarkt, K, Budabrug, Broeltorens, Weide, Schouwburg en Houtmarkt, goed voor 1.265.000 inritten per jaar. Hoe leg je aan de mensen uit dat én kortparkeren op straat én parkeren achter slagboom duurder wordt? “De stijging van de parkeertarieven achter slagboom is milder én het eerste uur blijft gratis”, benadrukt Axel Weydts. “Kortrijk blijft sowieso een van de goedkoopste wat parkeren betreft, als je de vergelijking maakt met andere centrumsteden. En: in Kortrijk wordt parkeren achter slagboom minstens 50 procent goedkoper dan straatparkeren. De boodschap is dus: parkeer in een parking achter slagboom. Dan riskeer je trouwens ook geen naheffing.”

Geen blauwe zones meer

Ook dagparkeren op straat (KOR2) wordt duurder (zie tabel). “Om de toenemende parkeerdruk in woonwijken rond het stadscentrum te milderen. Maar het eerste uur blijft gratis en bewonerskaarten blijven geldig”, vertelt Weydts. “We lanceren bovendien nieuwe abonnementen van 80 euro per maand voor dagparkeren op straat. Handig voor ondernemers zonder domicilie op het adres van hun zaak. Een voorbeeld is frituur Bossuwé op Hoog Kortrijk.” Nóg een maatregel vanaf 1 augustus: alle blauwe zones zoals achter het station en rond de Sint-Janskerk verdwijnen. Die worden dagparkeren op straat (KOR2), ook tegen de toenemende parkeerdruk.

Tweede bewonerskaart duurder

Wat verandert er nog? “Bezoekers mogen overdag tussen 9 en 19 uur op gele bewonersparkeerplaatsen staan. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor advocaten in de Paleiswijk, als ze in het Justitiepaleis pleiten”, zegt Weydts. “Ook nieuw: bewoners hebben op een gratis abonnement recht om ’s avonds en ’s nachts tussen 20 en 8 uur in een parking achter slagboom te staan, veilig en weg van de straat. Bewonersabonnementen om 24 uur op 24 in parkings achter slagboom te staan, worden goedkoper. Een eerste bewonerskaart voor straatparkeren blijft gratis. Wie een tweede bewonerskaart wil, betaalt meer (zie tabel). Om het wagenbezit niet te stimuleren.”

Personen met een beperking

De 286 groene shop & go plaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, red.) blijven. Maar personen met een beperking mogen er niet meer onbeperkt (langer dan 30 minuten) op staan. “Tot 60 procent doet dat nu wél, waardoor er te weinig rotatie is op de shop & go plaatsen”, zegt Axel Weydts. “Ze mogen overdag wél onbeperkt op 417 gele bewonersparkeerplaatsen staan, bovenop de andere 2.000 plaatsen die vrij te gebruiken zijn. We voorzien bovendien 25 extra voorbehouden blauwe plaatsen in het centrum, zoals bijvoorbeeld in de Doorniksestraat, in overleg met de stedelijke adviesraad personen met een handicap (SAPH).”

Interventiekaart

Tot slot nog dit: er komt na jarenlang aandringen van Unizo naast onder meer dokters nu ook een stedelijke parkeerkaart (interventiekaart) voor ondernemers zoals loodgieters en installateurs. “Hun kerntaak moet een service aan huis zijn”, zegt Weydts. De prijs voor een stedelijke parkeerkaart stijgt licht, per jaar (zie tabel).” Weydts benadrukt nog met klem dat er vanaf 1 augustus voor het nieuwe parkeerbeleid in zijn totaliteit eerst een gedoogbeleid van een tot twee maanden zal zijn. Zonder naheffingen, maar met flyers om te verduidelijken.