Parkeren fors duurder vanaf augustus: Zo hou je het betaalbaar Peter Lanssens

31 juli 2019

16u11 250 Kortrijk Wie in Kortrijk parkeert, tast vanaf augustus dieper in de buidel. Kortparkeren op straat wordt tot 68 procent duurder. Voor ondergronds parkeren scheelt dat tot 66 procent. We geven enkele tips om parkeren toch betaalbaar te houden. Er is één rode draad: parkeer achter de slagboom als dat kan.

Binnen de kleine ring rond Kortrijk (R36) wordt voor kortparkeren op straat alles zone KOR1. Je parkeert op die 1.700 plaatsen vanaf donderdag 1 augustus maximum twee uur. De optie om te verlengen valt weg. De tarieven schieten ook de lucht in en gaan van 1,40 naar 2 euro voor een uur. En ook de naheffingen stijgen van 25 naar 30 euro voor betalende en shop&go-plaatsen. Parkeren achter de slagboom loopt verder op van 2 naar 3 euro voor twee uur. Dagparkeren op straat (KOR2) wordt eveneens duurder en bedraagt binnenkort maximum 4 euro. Om het comfort te verhogen, krijgen alle KOR1-parkeerplaatsen wel sensoren. En komen er 175 nieuwe parkeerautomaten. “De plaatsing daarvan is gestart. Tegen september staan de nieuwe automaten overal in de binnenstad”, zegt Jean-Paul Vandewinckele, directeur van het parkeerbedrijf Parko. Er kwam heel wat kritiek, zoals van Unizo.

Abonnement voor langparkeren

Maar bij Parko wordt benadrukt dat Kortrijk ondanks de hogere tarieven in het koppeloton van de goedkope parkeersteden blijft. Ze zeggen dat de nieuwe aanpak vooral logischer en duidelijker is. “Toch snappen we dat sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien. We geven daarom vijf tips mee om zo goedkoop mogelijk te parkeren”, zegt Jean-Paul Vandewinckele. “Eén: probeer altijd achter slagboom te parkeren. Dat kan je in de parkings Veemarkt, K, Schouwburg, Houtmarkt, Budabrug, Broeltorens, Weide en Haven. Parkeren achter slagboom is vijftig procent goedkoper dan op straat. Achter de slagboom is er ook geen tijdsbeperking van twee uur. Tweede tip: wie dagelijks langparkeert in Kortrijk, neemt het best een abonnement. Voor een abonnement van vijf op zeven dagen betaal je 75 euro per maand.”

Kortparkeren op bewonersplaatsen

“Tip nummer drie is dat kortparkeren vanaf augustus ook op de gele bewonersplaatsen kan. Dat gaat alle weekdagen tussen 9 en 19 uur”, aldus Jean-Paul Vandewinckele. “Vierde tip, voor bewoners, parkeer achter slagboom. De prijzen voor bewonersabonnementen zijn 25 procent gedaald en kosten nu 30 euro per maand.” Verder hebben bewoners recht op een gratis ‘nacht-abonnement’ recht. En dan de laatste tip. Ondernemers krijgen een vergunning voor een P-kaart type 1 voor bedrijfsvoertuigen (stedelijke parkeer- of interventiekaart, red.). Die zijn fiscaal aftrekbaar. De kern van het nieuwe parkeerbeleid? Wie het slim aanpakt, wordt het goedkoopst gediend.

Gedoogbeleid

Er is in augustus een gedoogbeleid zonder naheffingen in zones waar de nieuwe automaten staan. Zo kunnen de mensen wennen. “We gaan eind augustus evalueren. Dan gaan we beslissen of het gedoogbeleid eventueel nog een maandje verlengd wordt”, aldus Jean-Paul Vandewinckele. De opbrengsten van de parkeergelden gaan integraal naar investeringen in verkeersveiligheid en infrastructuur. Info: www.parko.be.