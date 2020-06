Parkeerwachter Parko belandt op motorkap na discussie met automobilist Alexander Haezebrouck

16 juni 2020

17u20 3 Kortrijk Een 65-jarige man uit Zwevegem schepte bij het wegrijden van zijn parkeerplaats in 2018 een parkeerwachter van Parko. Hij deed nadat discussie was ontstaan nadat de parkeerwachter een boete had uitgeschreven. De bestuurder reed weg en moet zich nu verantwoorden op de rechtbank, hij ontkent de parkeerwachter met opzet te hebben opgeschept. “Erg jammer dat hij tot op vandaag zijn verantwoordelijkheid niet neemt”, zegt de parkeerwachter.

De parkeerwachter van Parko schreef op 3 oktober 2018 een parkeerboete uit vlakbij de Veemarkt in Kortrijk. De eigenaar van de auto, een 55-jarige man uit Zwevegem was het daar niet mee eens en haalde zijn gsm uit om foto’s en filmpjes te maken. Daarover ontstond een discussie tussen de parkeerwachter en de man. De parkeerwachter wilde niet dat er foto’s gemaakt zouden worden waar hij op staat. “De discussie escaleerde waardoor mijn cliënt de hulpdiensten verwittigde”, pleitte zijn advocaat. “Tijdens dat telefoongesprek is het hele incident live te volgen. Je hoort ook op een bepaald moment dat hij opgeschept wordt en op de motorkap terecht komt.” Na het incident reed de Zwevegemnaar weg. De medewerker van Parko raakte niet gewond maar was emotioneel zo’n twee weken niet in staat om te werken.

Plots op motorkap beland

Volgens de advocate van de beklaagde die niet kwam opdagen in de rechtbank heeft hij de parkeerwachter niet opgeschept. “Hij reed achteruit om zijn parkeerplaats te verlaten, plots hoorde hij dat de man bovenop zijn motorkap was terecht gekomen. Hij heeft niet gezien hoe dat is gebeurd. De man is een 65-jarige hartpatiënt en voelde zich bedreigd, daarom is hij weggereden. Verder bewijst niets in het dossier dat hij hem heeft aangereden waardoor hij op zijn motorkap is beland, er is enkel de verklaring van de parkeerwachter zelf.” De parkeerwachter vindt het vooral jammer dat de Zwevegemnaar niet eerlijk is. “Tot op vandaag neemt die man zijn verantwoordelijkheid niet op voor wat er gebeurd is”, zei de parkeerwachter tegen de rechter. “Vooral dat vind ik jammer. Ik krijg vaak te maken met agressieve mensen, we krijgen daar ook een opleiding voor. ik bied de mensen altijd een oplossing en alternatieven aan, en meestal komen we tot een oplossing. Maar niet deze keer.” De Zwevegemnaar riskeert nu een gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 29 juni.