Parkeerwachter krijgt fikse schadevergoeding nadat hij wordt opgeschept door foutparkeerder



Alexander Haezebrouck

29 juni 2020

14u31 0 Kortrijk Een 65-jarige man uit Zwevegem moet een parkeerwachter van Parko 1.730,08 euro schadevergoeding betalen nadat hij hem had opgeschept tijdens het wegrijden van zijn parkeerplaats. Dat gebeurde op 3 oktober 2018.

De parkeerwachter van Parko schreef op 3 oktober 2018 een parkeerboete uit vlakbij de Veemarkt in Kortrijk. De eigenaar van de auto, een 65-jarige man uit Zwevegem was het daar niet mee eens en haalde zijn gsm uit om foto’s en filmpjes te maken. Daarover ontstond een discussie tussen de parkeerwachter en de man. De parkeerwachter wilde niet dat er foto’s gemaakt zouden worden waar hij op staat. De discussie escaleerde waarna de parkeerwachter de hulpdiensten belde nadat hij onheil voelde aankomen. Tijdens het telefoongesprek was het hele incident te volgen. Op een bepaald moment werd de parkeerwachter opgeschept door de man die meteen erna weg reed. De medewerker van Parko raakte niet gewond maar was emotioneel zo’n twee weken niet in staat om te werken. De advocate van de 65-jarige Zwevegemnaar zei dat de man zelf niet meer weet hoe de parkeerwachter op zijn motorkap is beland en dat hij is weggereden omdat hij zich bedreigd voelde. De rechter gaf de man de gunst van de opschorting. Dat wil zeggen dat de feiten bewezen worden verklaard maar dat hij hem geen straf oplegt. Wel moet de man de parkeerwachter dus een fikse schadevergoeding betalen.