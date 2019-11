Parkeergeld onterecht geïnd? Parko betaalt automatisch terug Peter Lanssens

07u21 3 Kortrijk Er was in Kortrijk recent veel te doen rond 4411. Sommige gsm-abonnementen ondersteunen het sms’en naar de dienst 4411 niet. Daar is wrevel over omdat bezoekers en inwoners van de stad vinden dat ze zo onterecht parkeerboetes krijgen. “Indien duidelijk is dat de fout niet bij de klant ligt, betaalt Parko automatisch terug. Zonder dat de klant formeel een klacht moet indienen.”

Die uitspraak komt van schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De schepen gaf maandagavond uitleg over het thema op de gemeenteraad, na een tussenkomst van gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V).

Klachten over nieuwe parkeerautomaten

Er zijn in Kortrijk de laatste tijd trouwens ook klachten over de 175 nieuwe parkeerautomaten in de stad. Ze werken zonder tickets, maar onder meer wel met bankkaarten. Maar volgens gebruikers werken ze lang niet altijd. Klopt niet, volgens schepen Axel Weydts: “We hebben geen weet van grote problemen. We monitoren die automaten tot op de seconde en weten dus perfect wanneer een automaat niet zou werken. Maar indien de automaat echt niet werkt, betalen we ook hier altijd terug”, aldus de schepen van Mobiliteit.