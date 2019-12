Papa brengt op De Warmste Week aangrijpend lied voor overleden zoontje Foss: “Ik haal hier kracht uit”

Al duizend singles van ‘Fly Young Bird’ verkocht voor goed doel Peter Lanssens

20 december 2019

19u28 1 Kortrijk Kortrijk was vrijdagavond héél stil, toen Wannes Beernaert (31) uit Langemark er tijdens De Warmste Week zijn zelfgeschreven emotionele liedje ‘Fly Young Bird’ zong. Een ultiem eerbetoon aan Foss, het zoontje van Wannes en echtgenote Julie Van Wietendaele (30). De 8 maanden oude jongen overleed op 31 oktober in zijn slaap. “Ik haal er kracht uit door op te treden”, vertelt Wannes. Al duizend singles zijn intussen verkocht voor het goede doel.

Wannes, zanger van de band Ben Cane en ook bekend van The Voice, zong in november vanuit het diepst van zijn ziel het zelfgeschreven ‘Fly Young Bird’ op Studio Brussel. Het hartverscheurende liedje ging daarna meteen viraal. Heel Vlaanderen was er diep door geraakt. Want een baby van 8 maanden oud die zomaar sterft, zonder verklaring, is niet te vatten.

Vuurstokjes

Ben Cane zakte vrijdagavond naar De Warmste Week op het Mandelaplein in Kortrijk af om er op het podium live ‘Fly Young Bird’ te brengen. “Honderden mensen betuigden al hun steun. Er zijn blijkbaar heel veel lotgenoten in Vlaanderen die in dezelfde situatie zitten”, vertelde Wannes, die jeugdopbouwwerker is bij vzw Uit De Marge in Ieper. “Het optreden hier was heel intens. Al dat volk en al die vuurstokjes voor onze Foss en alle andere lieve kindjes, prachtig gewoon.”

De vele reacties zijn heavy, soms zelfs angstaanjagend. Raar ook dat iedereen ons nu kent. Maar de reacties zijn goedbedoeld en doen allemaal veel deugd Wannes Beernaert

Goedbedoeld

Het is zwaar voor Wannes en Julie, die ook ouders zijn van zoontje Seb (2,5). “Het gaat niet zo goed. Het besef begint nu pas echt door te dringen”, vertelt Wannes. “Gelukkig hebben we veel aan elkaar, want evident is het niet. Ik probeer er op een positieve manier mee om te gaan, door op te treden met ons ‘bendeke’. De vele reacties zijn heavy, soms zelfs angstaanjagend. Raar ook dat iedereen ons nu kent. Maar de reacties zijn goedbedoeld en doen allemaal veel deugd. Ik ga in januari wellicht weer aan het werk. Want we moeten door, hoe intens het ook is wat we nu allemaal doormaken. Ik ben heel tevreden over ons optreden op De Warmste Week. Ik hou hier een goed gevoel aan over. Je zit zodanig in die adrenaline, dat je geen tijd hebt voor verdriet. Al heb ik door alle emoties wel mijn best moeten doen om het nummer goed te brengen.”

We hebben al zo’n duizend singles verkocht en hopen er nog eens vijfhonderd te verkopen. De opbrengst voor Met Lege Handen zal toch snel richting 8.000 euro gaan Wannes Beernaert

Hiphoptrots Uberdope

Wannes en Julie kwamen op het fantastische idee om ‘Fly Young Bird’ ook als single te lanceren en de opbrengst van de verkoop aan Met Lege Handen te schenken. Die vzw staat ouders van overleden baby’s met raad en daad bij. De single werd gratis bekostigd door Fake Records, het label van de Gentse hiphoptrots Uberdope. “Ze deden het puur uit liefde voor ons, ik vind dat ‘superchique’ van die gasten”, vertelt Wannes. “We hebben al zo’n duizend singles verkocht en hopen er nog eens vijfhonderd te verkopen. De opbrengst voor Met Lege Handen zal toch snel richting 8.000 euro gaan. De single kost online 7 euro. Hoe we de toekomst zien? Ik durf niet naar de toekomst te kijken. We bekijken het dag per dag en zien wel hoe we ’s morgens opstaan. Let op, we hebben zeker ook onze goeie momenten, hoor”, aldus Wannes Beernaert.

Alle info over de single ‘Fly Young Bird’ is terug te vinden op www.flyyoungbird.be.