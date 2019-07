Panos opent nieuwe winkel in station Peter Lanssens

15 juli 2019

15u32 7 Kortrijk Broodjesketen Panos opent op dinsdag 16 juli een nieuwe vestiging in het vroegere buffet van het station in Kortrijk. Panos had vroeger al een winkel in het station, maar die sloot in juli 2018. “We zijn overtuigd dat Panos hier op zeer korte termijn weer een vaste waarde wordt. Want heel wat pendelaars en studenten reageerden een jaar geleden teleurgesteld op de sluiting”, zeggen franchisenemers Bjorn Bouchaert en Lies Seynhaeve.

Zij runnen al Panos-winkels in Roeselare (sinds 2015) en in het winkelcentrum Ring Shopping in Kortrijk (sinds 2018). “Onze teller komt nu op drie winkels te staan”, zeggen ze. “We zijn blij om klanten nu ook in het station van Kortrijk te verwelkomen. We hebben er een mooie ruimte waar klanten in alle comfort hun ontbijt, lunch of koffie kunnen consumeren. We bieden verder een snelle service en uiteraard de mogelijkheid om alles ‘on-the-go’ mee te nemen. We zijn nog op zoek naar enkele medewerkers voor onze Panos in Kortrijk, dus sollicanten zijn zeer welkom. We zoeken bij voorkeur kandidaten met ervaring in de horeca, maar dat is geen vereiste.” Panos op het Stationsplein 8 is wekelijks telkens van maandag tot en met zaterdag open, van 6 tot 18 uur.