Pannenkoekennamiddag steunt mensen met traumatisch hersenletsel: “Een grote aanmoediging” Peter Lanssens

17 december 2019

12u32 22 Kortrijk Een kleinschalige maar dappere actie dinsdagnamiddag in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) op Overleie in Kortrijk. Mensen die er aan het herstellen zijn van een hersenletsel hielden er samen met ex-revalidanten, familie en personeel een pannenkoekennamiddag. De opbrengst gaat in het kader van De Warmste Week naar de NAH-liga. Die heeft als voornaamste streefdoel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel én voor hun mantelzorgers.

Volgens onderzoek loopt ieder jaar minstens 1 Belg op 200 een traumatisch hersenletsel op, na bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een beroerte, een tumor, hersenschade door zuurstoftekort na een hartstilstand enzomeer. Gevolgen zijn onder meer problemen met lopen, evenwicht en coördinatie, taal en spraak, het zicht, geheugen en een veranderend karakter. Revalideren is van het allergrootste belang om zo goed mogelijk te herstellen. Elke cliënt krijgt in CAR Overleie enkele uren per week, al dan niet gespreid over verschillende dagen, therapie van therapeuten. Het CAR heeft tal van diensten, die elk in één van de stoornissen gespecialiseerd zijn.

De pannenkoekennamiddag is voor deze ‘overwinnaars’ een mooie erkenning en aanmoediging voor de dagelijkse inspanningen die zij leveren in functie van hun herstel. Ergotherapeut Leen Vercaemst

Re-integratie

De revalidatie is zwaar. “De pannenkoekennamiddag is voor deze ‘overwinnaars’ een mooie erkenning en aanmoediging voor de dagdagelijkse inspanningen die zij leveren in functie van hun herstel”, zegt ergotherapeut Leen Vercaemst. “We komen het ingezamelde bedrag voor NAH persoonlijk overhandigen tijdens De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein. Omdat we met personen met een niet-aangeboren hersenletsel werken, merken we meer dan wie ook het belang van hun re-integratie in de maatschappij.”