Pand 44 gooit door coronacrisis roer om: “Sharing staat haaks op distancing, we gaan voor meer klassiek restaurant”

Kortrijk

Covid-19 is helaas nog lang niet weg. Zoveel is duidelijk, nu de coronamaatregelen binnenkort weer strenger worden . Het team van het populaire restaurant Pand 44 grijpt in. Want hun succesformule – sharing – past niet meer, nu mensen afstand moeten houden door corona. “We worden daarom vanaf 3 november een meer klassiek restaurant, met een beperkte kaart”, vertelt zaakvoerder Robbert Vandaele (33). “Uiteraard blijven we wel met dagverse kwaliteitsvolle producten werken.”