Pakkend liedje beschrijft leegte in Kortrijk, bekijk de clip hier: ‘Ik mis het zo, ik mis het meer en meer’ Peter Lanssens

01 juni 2020

Kortrijk De populaire coverband The MG's Brothers stelde maandagochtend op de Facebookpagina Sinksen Kortrijk met 'Ik mis het zo' een liedje over de leegte voor. Die we tijdens het verlengde weekend, normaal viert Kortrijk de Sinksenfeesten, harder dan ooit voelen. Zanger Marc Vermeersch (57) uit Menen schreef de tekst voor de nieuwe song, een bewerking van 'Ik mis je zo' van Will Tura. Het liedje kreeg verder vorm bij Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule, van Gino Kesteloot (56).

Geen echte Sinksenfeesten, een zomer zonder evenementen, een horeca straks zonder tooghangen wellicht (tijdelijk), de vrees voor een definitieve anderhalvemetersamenleving, enzovoort. Het wringt, sommige mensen hebben het moeilijk. The MG’s Brothers vertaalden dat zware gevoel in ‘Ik mis het zo’. Om tranen in de ogen van te krijgen. We stellen de tekst van de song voor: “Het lijkt alsof de wereld zal vergaan. Ja, The MG’s Brothers zijn aangedaan. Nu rijden we elk weekend met de fiets. Want geen concerten, ja, dat doet ons iets. Geen Kortrijk Drumt, toch een bizar Sinksenfeest. Nog nooit is het zo kil en stil geweest. Geen Kortrijk Koerse en zelfs geen Alcatraz. Waar de muziek en vriendschap belangrijk was. Ik mis het zo, ik mis het meer en meer. Het samenzijn met vrienden, keer op keer. Wie zegt wanneer en waar zien wij je weer. Ik mis het zo, ik mis het meer en meer.”

Ze brengen in het liedje ook een boodschap van hoop, naar de zomer van 2021 toe: “Maar volgend jaar, op elke markt en plein. Zal Kortrijk weer heel warm en bruisend zijn. Dus wij gaan verder, dat is wat ik voel. Een heel groot feest in ’t stad, dat wordt ons doel. Ik mis het zo, ik mis het meer en meer. Het samenzijn met vrienden, keer op keer. Wie zegt wanneer en waar zien wij je weer. Ik mis het zo, ik mis het meer en meer”, aldus de tekst.