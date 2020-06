Paintball Kortrijk neemt nieuwe start na lockdown: “Onzekerheid was slopend” Peter Lanssens

22 juni 2020

11u45 28 Kortrijk Goed nieuws voor de fans van ‘verfbalgevechten’. Na een noodgedwongen sluiting van ruim drie maanden heropent Paintball Kortrijk. “De onzekerheid was slopend omdat we tijdens de crisis de vergeten branche leken”, stellen zaakvoerders David Desrousseaux (45) en Deborah Vandermeulen (36). “Gelukkig waren er steunmaatregelen. Anders hadden we het wellicht niet gehaald.”

Paintball Kortrijk neemt een nieuwe start, na de coronacrisis. Nu het weer mag, kwam afgelopen zaterdag een eerste groep zich uitleven in ex-raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg (N43). “We misliepen tijdens de lockdown zeker duizend spelers”, zegt het koppel. “Pijnlijk, omdat we net aan het investeren waren om Paintball Kortrijk verder te laten groeien. We hebben een stukje bij moeten lenen om het hoofd boven water te houden.”

Maximum twintig spelers tegelijk

Paintball Kortrijk begon twee jaar geleden met een uitdagende indoor arena. In september 2019 kwam er een airsoftterrein bij. Nieuw sinds kort is de SpeedQB, een high-speed airsoftspel op kunstgras. “En tegen komend weekend openen we nog een buitenveld op schors, ideaal nu de zomer begonnen is. En handig voor wie zich buiten veiliger voelt. We hopen dat de boekingen nu weer snel op gang komen”, vertellen de zaakvoerders. “Alles is uiteraard coronaproof. Er mogen maximum twintig spelers tegelijk zich uitleven. We laten telkens een uur tussen elke sessie om alle materiaal zoals maskers en geweren te ontsmetten. Alle maskers zijn op naam. We zetten er altijd een ‘schilderstreep’ op, zodat een medespeler jouw naam op het masker kan zetten en iedereen dus zeker zijn eigen masker gebruikt. De prijzen in Paintball Kortrijk wijzigen niet, géén coronatoeslag hier”, aldus de zaakvoerders. Paintball Kortrijk is zeven dagen op zeven open, enkel op reservatie.

Info: www.paintballkortrijk.eu.