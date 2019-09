Paint battle jam in loods van Paintball Kortrijk: 50 artiesten brengen beste ontwerpen, dj’s, gratis workshop graffiti en animatie voor kinderen Peter Lanssens

26 september 2019

12u16 5 Kortrijk De vereniging ArtKor en Paintball Kortrijk slaan de handen in elkaar met een paint battle jam. Het evenement vindt op zaterdag 28 september van 10 tot 20 uur in een loods bij Paintball Kortrijk in de Gentsesteenweg 131 plaats. Tien ervaren graffiteurs, vijf Vlaamse en vijf Waalse, kruisen er de degens tijdens een vriendschrappelijke strijd. Ze brengen op een muur hun mooiste ontwerpen.

De rest van de loods wordt jamsgewijs onder handen genomen door 40 artiesten. Iedere artiest heeft een eigen stijl. Er zal dus heel wat diversiteit in de werken terug te vinden zijn. Dj’s brengen leuke muziek. MC Bullit pakt met een gratis graffitiworkshop uit van 14 tot 15 uur. Er is een bar en pastabar. En kinderen kunnen zich laten schminken of zich op een springkasteel uitleven. De Kortrijkse street art artiesten breien met de paint battle jam een vervolg aan het Street Art Museum, dat eind augustus opende in het vroegere rusthuis Sint-Vincentius in de Groeningestraat 2a. Meer info over het Street Art Museum nodig? Klik hier. De paint battle jam van komende zaterdag wordt in goeie banen geleid door de broers Jatse en Klaas Verschoore en David Deduytschere van ArtKor, in een samenwerking met David Desrousseaux van Paintball Kortrijk. De toegang tot de paint battle jam is gratis.