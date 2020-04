Paaspakketten maken 1.600 kwetsbare kinderen dolgelukkig in coronatijden: “Geschenk uit de hemel” Peter Lanssens

12 april 2020

13u45 4 Kortrijk 750 kwetsbare gezinnen in Groot-Kortrijk zijn in de wolken, nu ze in moeilijke coronatijden leuke paaspakketten met inhoud kregen. De waardering voor de actie van de stad is groot. “Het is een geschenk uit de hemel. De kinderen genieten vooral van de kijk- en leesboeken. Ons gezinsbudget laat niet toe dat we zelf zo’n mooie en nieuwe boeken kopen”, zegt Katie Devos (43) uit Bissegem. “De boeken zijn echt leerrijk, zo weet ik nu wat een adelaar is”, vertelt oudste dochter Shana (8).

De stad maakte onder impuls van sp.a-schepenen van respectievelijk Zorg en Kinderen Philippe De Coene en Bert Herrewyn 30.000 euro vrij om 1.600 paaspakketten bij kwetsbare kinderen te laten bezorgen. De actie loont. Zo zag het er eerst naar uit dat er bij Katie Devos (43) en Stefaan Bovyn (46) weinig in huis zou komen met Pasen, voor hun kinderen Shana (8), Milo (6), Sofia (4) en Maximo (1). Want het gezin uit Bissegem kreeg in het najaar van 2018 een zware tegenslag te verwerken. Toen dochter Sofia door een sinustrombose getroffen werd. Dat is een zeldzame vorm van trombose, die vooral bij jonge mensen voorkomt. Sofia werd op 29 november 2018 van het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge naar het UZ in Gent overgebracht. Waar ze een levensreddende operatie onderging. “We waren Sofia bijna kwijt”, vertelt mama Katie. “Het belangrijkste is dat de operatie, ze moesten haar rechteroor openleggen om tot bij het bloedstolsel in de aders van haar hersenen te kunnen komen, gelukt is. Maar de ziekenhuiskosten, we moesten die deels zelf betalen, waren financieel een zeer zware dobber voor ons gezin. We konden niet anders dan bepaalde facturen en schoolrekeningen even te laten liggen.”

We kregen ook een tweedehands magnetisch schoolbord, via de school KTA Drie Hofsteden. Het bord hangt in de veranda. Zodat we onze kinderen thuis zelf een beetje les kunnen geven. Mama Katie Devos

Natuurencyclopedie

Nog een ander pijnlijk gevolg van de dure ziekenhuisfactuur: geen Sinterklaas, geen Nieuwjaar, geen Pasen en geen verjaardagscadeaus voor de kinderen in 2019. Ook dit jaar ging de komst van de paashaas eerst een jaartje uitgesteld worden. Tot het paaspakket van de stad Kortrijk uit de lucht viel. “Het pakket werd afgelopen vrijdag geleverd. Door een vrouw, die ik niet kende”, vertelt Katie. “Wat een leuke verrassing zeg. Maar toen ik het pakket opende, stond ik helemaal aan de grond genageld. Zo’n mooie boeken! We zijn hier bijzonder dankbaar voor.”

In hun goedgevulde pakket: een indrukwekkende natuurencyclopedie, het grote voorleesboek Vos en Haas, de felgekleurde wereld van Otto groot, Otto klein en Mijn eerste koffertje, om de creativiteit en verbeelding bij peuters te stimuleren. De drie kinderen Shana, Milo en Sofia - Maximo is nog te klein - zijn er héél blij mee. “Ik kan blijven bladeren in die natuurencyclopedie, zo’n dik boek”, glimlacht Shana. “Er staan heel mooie dieren in, zoals olifanten. En veel dieren die ik nog niet kende ook, zoals een adelaar. Alleen naar de prentjes van spinnen durf ik niet te kijken. Want ik ben bang van spinnen”, siddert en beeft het meisje. Verder in het pakket: vier zakjes vol chocolade, vier kleurplaten en een blaadje met uitleg om te knutselen, van jeugdwerking Ajko.

Ik draag een mondmasker, als ik boodschappen doe. We zijn vooral voor Sofia en Maximo erg voorzichtig. Ze hebben astma en zijn dus allebei risicopatiënt. Mama Katie Devos

Basisschool Sint-Vincentius

Het gezin neemt de coronamaatregelen ter harte. Papa Stefaan is aan de slag bij aardappelverwerker Mydibel in Moeskroen. “Waar ik handschoenen en een mondmasker draag, we moeten voorzichtig zijn”, vertelt hij. Mama Katie is huisvrouw. Zij draagt een mondmasker, om boodschappen te doen. “We zijn vooral voor onze kinderen Sofia en Maximo erg voorzichtig. Ze hebben astma en zijn dus allebei risicopatiënt. Ik had trouwens al jaren een mondmasker liggen, van het ziekenhuis AZ Groeninge. Als herinnering eigenlijk, want onze zoon Milo lag destijds op neonatologie, door een tekort aan suiker. Nooit gedacht dat ik het masker nog echt nodig zou hebben.”

De ouders maken het thuis zo comfortabel mogelijk voor hun kinderen, tijdens de coronacrisis. “Stefaan legt een nieuwe vloer in de veranda, zodat de kinderen ook daar kunnen spelen”, vertelt Katie. “En we kregen een tweedehands magnetisch schoolbord, via de school KTA Drie Hofsteden. We hebben het bord in de veranda opgehangen. Om ook zelf een beetje les te kunnen geven. Zo kreeg Shana opdrachten mee van school, zoals rekenoefeningen. Ook Milo en Sofia kregen taakjes. Ze zitten in basisschool Sint-Vincentius in Bissegem.”

Taarten bakken

“In onze vrije tijd wandelen we met ons gezin wel eens in onze eigen buurt rond. Fietsen lukt helaas niet. De fiets van Shana heeft een lekke band, maar de fietsenmaker is momenteel dicht. We verwennen onze kinderen ook af en toe. Zo bakten we recent, om de eerste verjaardag van Maximo te vieren, onze eigen taarten”, aldus de mama. Katie en Stefaan hebben met Christof (21) nog een zoon. Hij is al het huis uit. Katie heeft ook nog een zoon uit een vorige relatie: Pol (23). Ook Pol, door Stefaan geadopteerd toen hij klein was, staat al op eigen benen. Het gezin koestert ook hun in 2013 overleden sterrenkindje Sharon. Katie was drie maanden zwanger van Sharon.