Paasfoor in Kortrijk verhuist deels naar Dam en parking Broeltorens: “We voelen ons gesteund” Kermis blijft op volle kracht, ondanks werken in stationsbuurt Peter Lanssens

11 februari 2020

18u46 38 Kortrijk De Paasfoor in Kortrijk blijft met 138 attracties één van de grootste van het land. En dat terwijl het Conservatoriumplein maar half vrij is, door de werken voor de nieuwe parking Station daar. De stad lost dat op door de kermis deels te verhuizen naar een stuk van de Dam en de parking Broeltorens, op het Buda-eiland. Het Paasfoorcomité reageert tevreden.

Een deel van de forains die normaal op het Conservatoriumplein staan, wijken noodgedwongen uit tijdens de Paasfoor van 9 tot 26 april. Ze trekken naar een stuk van de Dam en de parking Broeltorens. Ook de foorkramers die tot vorig jaar verder dan de Kasteelbrug stonden (in de Handelskaai, red.) verhuizen mee. Let wel: de parking voor campers en mobilhomes aan de Damkaai blijft open, net zoals een deel van de parking Broeltorens zelf.

Publiekstrekkers

Een stuk van de Dam en de aanpalende parking Broeltorens: het is onontgonnen terrein voor de Paasfoor. Nog nooit stond de kermis tot daar. Toch zijn alle betrokkenen overtuigd dat de liefhebbers van de Paasfoor de weg gaan vinden. Zo komen er op de Dam twee topattracties voor jong en oud: de kettingzweefmolen Top of the World en La Suisse, waarin je in een jutezak naar beneden raast. Ook op de parking Broeltorens komen enkele publiekstrekkers: de roller coaster Wild Mouse, de High Energy Booster met zijn 40 meter hoogte en snelheden tot 100 kilometer per uur en de nieuwkomer Move It 32, waarin je lekker wild over de kop kan gaan.

We overwogen tal van opties, maar de Dam is de enige locatie die genoeg capaciteit heeft om de gedeeltelijke verhuis vanop het Conservatoriumplein op te vangen. De kermis behoudt zo dezelfde kwaliteit als de voorbije jaren. Elke locatie krijgt zijn trekpleisters en de looplijnen zitten goed. Schepen Arne Vandendriessche

Dezelfde kwaliteit

Op het deel van het Conservatoriumplein dat wél vrij blijft, staat zoals de voorbije jaren de bijzonder populaire attractie Deca Dance. Zowel Dam als Conservatoriumplein worden verder met kinderattracties, drank- en eetstanden en typische foorkramen aangevuld. “We overwogen tal van opties. Maar de Dam is de enige locatie die genoeg capaciteit heeft om de gedeeltelijke verhuis vanop het Conservatoriumplein op te vangen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De kermis behoudt zo dezelfde kwaliteit als de voorbije jaren. Elke locatie krijgt zijn eigen trekpleisters en de looplijnen zitten goed.”

Ook Heidi Coussens van het Paasfoorcomité is tevreden: “We voelen ons zeker gesteund. Schepen Arne Vandendriessche staat achter ons en schat de Paasfoor naar waarde. Het stadsbestuur houdt rekening met onze vragen en verzuchtingen. We zijn hen daar dankbaar voor”, aldus Heidi Coussens.

Diervriendelijk vuurwerk

De andere foorlocaties blijven dezelfde met het Casinoplein, Schouwburgplein, Graanmarkt, Grote Markt en de Dolfijn- en Kasteelkaai. De Paasfoor opent zoals de traditie het voorschrijft op Witte Donderdag. Diezelfde avond op 9 april is er een diervriendelijk vuurwerk aan de verlaagde Leieboorden. Op maandag 20 april is er speciale aandacht voor kinderen met een beperking, epilepsie of autisme. Die dag zetten forains hun muziek een pak stiller en laten ze de stroboscooplampen niet knipperen, zodat ook deze kinderen volop van de Paasfoor genieten. De slotdag, dit jaar op zondag 26 april, openen alle attracties traditioneel aan een verminderde prijs.