Paasfoor geschrapt, extra premie en vrijstelling taksen voor horeca: “Sinksen wordt wellicht ‘lightversie’” Mag wél: maandagmarkt en markten in deelgemeenten Peter Lanssens

13 maart 2020

18u45 16 Kortrijk De coronacrisis dwingt Kortrijk om de Paasfoor te annuleren. Er is wel goed nieuws over de maandagmarkt en markten in deelgemeenten. Die worden niet opgeschort. Ook positief: de stad maakt een extra premie van 1.000 euro vrij per gesloten horecazaak en stelt de horecabazen van enkele taksen vrij. Groot-Kortrijk telt 300 horecazaken. Opmerkelijk: zelfs Sinksen is onzeker. Het wordt zo goed als zeker een ‘lightversie’. Hopen maar dat de coronacrisis snel bedwongen wordt.

De Paasfoor afgelasten was een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. Want het ziet er helaas steeds meer naar uit dat het coronavirus begin april nog volop zal woeden, ook in onze regio. “Kermisondernemers die hun factuur al betaalden, worden terugbetaald”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Op een later tijdstip in het jaar de Paasfoor organiseren lukt niet. Het is met pijn in het hart. De wekelijkse markten in Groot-Kortrijk mogen wel doorgaan. We voorzien extra plaats tussen de kramen om grote concentraties van mensen te vermijden. Tafels en stoelen om ter plaatse te consumeren, zijn verboden. Lokaalmarkt in Muster in Heule mag ook georganiseerd worden. Dat is vanaf zaterdag 21 maart zo.”

De toeristentaks (1,75 euro per persoon per nacht) voor logies worden tijdens de periode van de federale maatregelen vrijgesteld. De BID(handels)-taks wordt niet geïnd in 2020. Marktkramers worden van standgelden vrijgesteld. Schepen Arne Vandendriessche

Taksen worden niet geïnd

De horecasector dreigt ook in Kortrijk zeer zwaar getroffen te worden. “We beseffen dat. We gaan hen steunen met een coronacompensatie”, zegt Vincent Van Quickenborne. Concreet: elke horecazaak die recht heeft op de hinderpremie van 4.000 euro van de Vlaamse overheid, ontvangt bijkomend een premie van 1.000 euro van de stad. De uitbetaling gebeurt zo snel mogelijk. “De toeristentaks (1,75 euro per persoon per nacht) voor logies worden tijdens de periode van de federale maatregelen vrijgesteld”, vult schepen Arne Vandendriessche aan. “De BID(handels)-taks wordt niet geïnd in 2020. Marktkramers worden van standgelden vrijgesteld. Op maandag 16 maart wordt er vanaf 11 uur een live seminarie op Facebook georganiseerd, waar handelaars en horecabazen al hun grieven en suggesties kunnen melden aan het stadsbestuur.” Nog dit: de politie zal controleren of de horecazaken zich aan de verplichte sluiting tot en met 3 april houden. “Wie die regel overtreedt, krijgt een proces-verbaal en riskeert een zware boete”, benadrukt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Wat we voor ogen hadden op Sinksen, zal wellicht deels niet mogelijk zijn. We staan op de rem en sluiten voorlopig geen bindende contracten af rond Sinksen. Maar als de maatregelen tijdig worden ingetrokken, zijn we wél in staat om op zeer korte termijn een ‘light’ versie van Sinksen te organiseren. Schepen van Evenementen Kelly Detavernier

VORK en Poverello dicht

Nieuw in het rijtje sluitingen: ook de sociale restaurants VORK en Poverello gaan dicht. De maaltijdbezorging aan huis wordt daarom de komende dagen fors uitgebreid. Blijven wel open: de kinderopvangcentra. Opmerkelijk: de coronacrisis bedreigt nu ook de Sinksenfeesten van eind mei. “Wat we voor ogen hadden op Sinksen, zal wellicht deels niet mogelijk zijn. We staan op de rem en sluiten voorlopig geen bindende contracten rond Sinksen af. Maar als de maatregelen tijdig worden ingetrokken, zijn we wél in staat om op zeer korte termijn een ‘lightversie’ van Sinksen te organiseren”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

Inwoners en organisaties met vragen kunnen op het gratis nummer 1777 terecht. De telefonische permanentie wordt ook dit weekend gegarandeerd. 1777 is uitzonderlijk bereikbaar op zaterdag en zondag, van 9 tot 17 uur. We bekijken om dat ook in komende weekends te doen. Schepen van Burgerzaken Ruth Vandenberghe

1777 wordt versterkt

Het stadhuis blijft open. Het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen, aanvragen van (bouw)vergunningen blijft dus gegarandeerd. “Gebruik wel zo veel mogelijk de online dienstverlening en stel niet-noodzakelijke bezoeken aan het stadhuis uit”, zegt schepen van Burgerzaken Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Inwoners en organisaties met vragen kunnen op het gratis nummer 1777 terecht. De telefonische permanentie wordt ook dit weekend gegarandeerd. 1777 is uitzonderlijk bereikbaar op zaterdag en zondag, van 9 tot 17 uur. We bekijken om dat ook in komende weekends te doen”, aldus Ruth Vandenberghe. Wie wil weten welke maatregelen er nog genomen worden en wat er precies open blijft en sluit tot en met 3 april, vindt alle verdere details terug op deze site: www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus.