Paaldanser Johan Mertens stopt na 30 jaar als tabakshandelaar Peter Lanssens

30 maart 2020

11u55 0 Kortrijk Johan Mertens (60) nam zaterdag afscheid van het Kortrijks Tabakshuis in de Doorniksestraat. De zaak is overgenomen. Johan, ook bekend als paaldanser, stopt zo na 30 jaar als tabakshandelaar. “Mijn beslissing om te stoppen heeft niets met de coronacrisis te maken”, zegt Johan Mertens. “Kortrijk gaat er op achteruit. Dat was ook voor de start van de crisis al een tijdje bezig.”

Kortrijkzaan Johan Mertens opende 30 jaar geleden zijn eerste zaak aan de Grote Kring, waar nu Louis’ Tattoo Boutique zit. Daarna ging het naar de hoek van de Lange en Korte Steenstraat en later naar het Schouwburgplein, toen nog als Het Nieuwshoekje. Om zes jaar geleden in de Doorniksestraat te belanden. Waar hij zaterdag afscheid nam van zijn Kortrijks Tabakshuis. De huur van het pand loopt af. Hij laat de zaak over.

Kortrijk doet het minder goed als shoppingstad. Wat paraderen en iets drinken en eten, dat gebeurt nog in het stadscentrum. Maar het shoppen gebeurt steeds meer aan de rand van de stad. Johan Mertens

“Ik dank mijn klanten voor hun trouw, humor en fijne momenten”, vertelt Johan. “Kortrijk doet het minder goed als shoppingstad. Wat paraderen en iets drinken en eten, dat gebeurt nog in het stadscentrum. Maar het shoppen gebeurt steeds meer aan de rand van de stad. Ik vind verder dat Kortrijk minder klasse en etiquette uitstraalt.”

CirQ Gent

Veel mensen kennen Johan Mertens als een fervent paaldanser. Er stond jaren een paal in zijn winkel. Onder meer zijn spectaculaire optredens tijdens de braderieën in Kortrijk, op die momenten installeerde hij altijd een paal voor zijn winkel, waren legendarisch. Hij was in 2012 te bewonderen in het vtm-programma Belgium’s Got Talent en nam vroeger nog deel aan het BK paaldansen. “Ik treed momenteel voor CirQ Gent als paaldanser op en heb nog altijd veel boekingen. Al is het afwachten nu welke optredens ik effectief zal kunnen doen, door de coronacrisis”, vertelt Johan Mertens. Hij werkt verder als kok voor Compass Catering. In normale tijden is dat in de keuken van het Guldensporencollege Kaai. Compass Catering baat het schoolrestaurant van Kaai uit.