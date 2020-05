Ozark Henry vanuit openluchtbad, Niels Destadsbader vanuit K-Tower: ‘online’ Sinksenfeesten worden spetterend afgetrapt Joyce Mesdag

31 mei 2020

00u08 0 Kortrijk In Kortrijk zijn vanavond de ‘alternatieve’ Sinksenfeesten afgetrapt. In een spetterende openingsshow op tal van locaties in de stad gaven verschillende artiesten het beste van zichzelf, met een publiek dat enkel thuis alles op veilige afstand kon volgen. Ozark Henry speelde een nummertje in het open zwembad, Niels Destadsbader stond dan weer op de planken boven in K-Tower.

Sinksenfeesten zoals we die gewoon zijn, die zagen we enkele weken geleden definitief door onze neus geboord door de coronacrisis. Maar helemaal géén Sinkenfeesten, dat zagen ze in Kortrijk niet zitten. Dus pakken ze dit weekend uit met ‘Sinksen in de Wolken’, een editie die live gestreamd wordt, en die mensen kunnen volgen vanuit hun huiskamer.

De openingsavond was er meteen één om u tegen te zeggen. We zagen onder meer hoe Ozark Henry plaatsnam achter zijn piano, in een leeg zwembad in de Abdijkaai. Een prachtige locatie, het moet gezegd, en misschien zelfs origineler dan de locatie die de organisatie eerder in petto had: het KVK stadion. Dat werd geschrapt omdat het gras er niet betreden mag worden.

“Ik vond het echt een heel leuk initiatief”, zegt Piet Goddaer, de man achter Ozark Henry. “Gewone Sinksenfeesten kunnen niet, dan is het top dat er gezocht werd naar een creatief alternatief. De Sinkenfeesten zijn voor veel mensen, mezelf inclusief, een moment waarop ze elkaar ontmoeten, na lange tijd terugzien, zwaar en minder zwaar samen feesten. Dankzij deze Sinksen in de Wolken geeft de organisatie de Kortrijkzaan een gelegenheid om met zijn allen aan die gewone Sinksenfeesten te denken.” In een zwembad stond zijn piano nog nooit. “Ik ben hier zelf enorm vaak komen zwemmen als kind, met school. Het was echt bijzonder om hier op te treden.”

Even later mocht Niels Destadsbader een miniconcertje geven op het dak van K-Tower. “Het is natuurlijk nog niet hetzelfde als optreden voor een publiek, maar het kwam toch al een beetje in de buurt. Miguel en ik zitten in dezelfde bubbel, dus wij hebben elkaar al vaker gezien de voorbije weken, maar voor de rest van de crew en ikzelf was het een blij weerzien na twee maanden elkaar missen. Ik trek zelf elk jaar wel naar de Sinksenfeesten, dus ik help graag mee om er dit jaar het beste van te maken. Of ik geen last had van de hoogte? Ik niet maar de muzikant die het dichtst bij de rand stond, die beefde toch wel een beetje zag ik.”

Na het optreden van Niels werd Kortrijk nog op een spetterend vuurwerk getrakteerd. Burgemeester Vincent Van Quickenborne was supertevreden. “Het overtrof onze verwachtingen”, zegt hij. “We hebben onze stad op een prachtige manier in beeld kunnen brengen. Dit wordt een memorabele editie, die we nog vele keren zullen herbekijken.”