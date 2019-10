Overweg dicht: tot midden november spoorwerken in Izegemsestraat Peter Lanssens

10 oktober 2019

De firma Fero Signalisatie uit Willebroek werkt sinds donderdag 10 oktober aan de overweg in de Izegemsestraat, vlakbij Sente. De overweg is tot en met vrijdag 15 november afgesloten voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan in beide richtingen lokaal omrijden via de Sint-Katriensteenweg, de Noordlaan en de Industrielaan. Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.