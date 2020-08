Oververhitte hoverboard zet woning onder de rook Alexander Haezebrouck

24 augustus 2020

18u02 0 Kortrijk De brandweer snelde maandagnamiddag omstreeks 16.15 uur naar de Lauwbergstraat in lauwe. Daar had een hoverboard voor een ferme rookontwikkeling gezorgd. “Het was mijn zoon die net thuis kwam van voetbalkamp die de brand opmerkte”, vertelt de bewoner.

De jonge zoon van de eigenaar van de rijwoning langs de Lauwbergstraat wilde via de achterkant van het huis naar binnen komen. Toen hij de berging opende, zag hij dat alles onder de rook stond. “Zijn handen waren meteen volledig zwart en hij is naar de buren gelopen”, vertelt de bewoner. “De buurman heeft de deur van de berging nog dichtgetrokken en ze hebben de brandweer gebeld.” De brandweer kon de brandhaard snel lokaliseren. De rook was afkomstig van het hoverboard van de zoon die in de berging lag. Omdat de deur van de berging gedeeltelijk openstond, kwam de hele benedenverdieping onder een laag rook te zitten. “Het moet al een tijdje bezig geweest zijn”, zegt Thomas Tomme van de hulpverleningszone Fluvia. De brandweer had vooral de handen vol met het ventileren van de woning. “Of we hier vanavond zullen kunnen slapen betwijfel ik”, vertelt de bewoner, die door de overburen werd opgebeld toen hij op z’n werk was. “Gelukkig heeft mijn zoon alert gereageerd en zullen we wel snel opnieuw in ons huis kunnen. Ik begrijp niet goed hoe zoiets plots kan gebeuren. Zo’n hoverboard werkt op batterijen en die waren niet aan het opladen."