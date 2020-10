Overlevende daders home-invasion Kuurne blijven in cel maar herinneren zich niets meer LSI

06 oktober 2020

16u55

Bron: LSI 7 Kortrijk De twee Franse overlevende daders die zondagmiddag een De twee Franse overlevende daders die zondagmiddag een home-invasion pleegden langs de Harelbeeksestraat in Kuurne, kampen met een black-out en herinneren zich niets meer van de gebeurtenissen. Dat blijkt na de eerste verhoren door de politie en de onderzoeksrechter. Beiden zijn aangehouden.

Zondagvoormiddag drongen drie gemaskerde mannen met een koevoet en een kniptang de woning van Conny V. (59) uit Kuurne binnen. Ze bleken uit op de kluis van de vrouw, die als hobbykweekster kleine rashondjes kweekt. Toen ze de kluis niet wilde openen, werd ze 3 uur lang geslagen en bedreigd. De daders namen dan maar het heft zelf in handen en braken de kluis hardhandig uit en stopten die in de wagen. Ze namen ook juwelen en een geldpot mee. Precies toen ze wilden wegvluchten, stootte het trio op een politiepatrouille. Een achtervolging van zo’n 2 kilometer eindigde in een botsing op de Kortrijkse ring. Een 41-jarige dader die achter het stuur van de vluchtauto zat, overleefde de klap niet. Naar verluidt stierf hij omdat de gestolen, zware kluis tegen zijn hoofd vloog. De man bleek afkomstig van Rijsel en was op pad met een gestolen Peugeot. Zijn twee kompanen van 22 en 26 jaar, ook uit Noord-Frankrijk, konden na de botsing opgepakt worden. Zij kampen voorlopig met een black-out en herinneren zich niets meer. Of dat echt zo is of alleen maar gespeeld, is niet duidelijk. Ze zijn aangehouden en blijven in de cel. Vrijdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.