Overleiestraat vrijdag dicht voor verkeer Peter Lanssens

03 oktober 2019

15u51 0

De firma Traffic Signs uit Beringen voert op vrijdag 4 oktober met een kraan werken uit aan de Sint-Elooiskerk op Overleie. Hierdoor is de Overleiestraat een dag dicht, op een strook tussen de Meensestraat (R36) en Rekollettenstraat. Er zijn lokale omleidingen vrijdag. Automobilisten en fietsers rijden om via de Sint-Amandslaan, Proosdijstraat en Meensestraat enerzijds en via de Meensestraat, Noordstraat, Gasstraat en Rekollettenstraat anderzijds. Voetgangers hebben wel altijd doorgang in de werfzone.