Overleiestraat tot eind deze week deels dicht Peter Lanssens

21 augustus 2019

De firma Traffic Signs is van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 augustus met een mobiele kraan aan de slag in de Overleiestraat in de wijk Overleie in Kortrijk. De strook waar er gewerkt wordt, tussen de Sint-Jansput en de Rekollettenstraat, is die dagen dicht voor het verkeer. Dat meldt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Er is een omleiding. Het verkeer richting het Astridpark en verder wordt omgeleid via de Sint-Amandslaan, Proosdijstraat en Meensestraat. Het verkeer richting het centrum van Kortrijk wordt omgeleid via de Meensestraat, Noordstraat, Gasstraat en Rekollettenstraat. Er zal tot eind deze week mogelijk wat verkeershinder zijn, door de werken.