Overleie pakt met herfstmatinée uit: “Gezellige rommelmarkt met 110 plaatsen” Peter Lanssens

05 oktober 2020

07u38 2 Kortrijk De jaarlijkse midzomermatinees in de wijk Overleie in Kortrijk vielen in het water. Corona, weet u wel. Maar Overleie laat zich niet kennen en pakt nu met een alternatief uit. Een gezellige herfstmatinée, op zondag 18 oktober.

De organisatoren mikken voor de coronaveilige rommelmarkt op 110 standhouders. De standjes zijn op zondag 18 oktober van 7 tot 13 uur terug te vinden op het Sint-Amandsplein en in de aanpalende Kapelstraat en Sint-Amandslaan. De bedoeling is om wat mobiele animatie te voorzien, met wellicht muziek van plezierorkest Ze Quaffeurz. “Met het besluit om een herfstmatinée te houden, willen we vooral voor continuïteit zorgen. Zodat de mensen onze jaarlijkse midzomermatinees, normaal zijn er vier op elke zondag in juni, niet vergeten”, zegt mede-initiatiefnemer Trui Steenhoudt. Wie een stand wil, ze worden vier meter breed op de rommelmarkt, betaalt 7 euro. Inschrijven kan in café De Groene Kikker, brasserie Sint-Amand of eethuis Halte 6. Inschrijven kan ook via Messenger, op de Facebookpagina ‘Herfstmatinée Overleie 2020’: klik hier.