Overleie is nieuwe coronahotspot in Kortrijk: zes positieve testen in twee dagen Peter Lanssens

02 augustus 2020

18u43 16 Kortrijk De weekcijfers van het aantal coronabesmettingen zitten al enkele dagen in een (licht) stijgende lijn in Groot-Kortrijk. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers, sinds zondagnamiddag bekend. Er waren 24 vastgestelde besmettingen binnen de periode van zondag 26 juli tot en met zaterdag 1 augustus. Opmerkelijk: uit het Vlaamse corona-dashboard blijkt Overleie een nieuwe coronahotspot te zijn.

Er waren op zaterdag 1 augustus vijf nieuwe positieve testresultaten in Kortrijk: allemaal in de wijk Overleie, terwijl er op vrijdag 31 juli ook al iemand positief testte. Zes gevallen in twee dagen tijd dus in Overleie. Het zou wel om gevallen binnen één en dezelfde familie gaan. Het word momenteel verder nauwgezet opgevolgd, onder meer door het regionaal callcenter, dat aan lokale contactopsporing doet.

De weekcijfers stijgen al enkele dagen op rij in Groot-Kortrijk. Er waren op zaterdag 25 juli drie positieve resultaten. Omdat die dag wegvalt in het nieuwste weekoverzicht, is er in totaliteit een stijging met twee, van 22 naar 24. In het vorige weekoverzicht was er ook al een stijging: van 19 naar 22.

Na Overleie zijn er in het stadscentrum in de Sint-Janswijk momenteel de meest vastgestelde besmettingen: vijf. Kortrijk blijft boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reële aantal in de meest recente week telkens naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu 31 op 100.000.