Overleef een gloeiend hete ‘Warmste Peper’ en steun het goede doel: “5 minuutjes afzien” Peter Lanssens

18 december 2019

Wees op uw hoede voor gemeenteraadslid Niels Lybeer (Team Burgemeester). De bekende Kortrijkzaan is op stap met gloeiend hete ‘Warmste Pepers’. Zo’n peper kost 5 euro. Je eet die zelf op of daagt er een vriend mee uit. Tip: hou een glas water of frisse pint bij de hand. “Vijf minuten een brandende keel en daarna is het genieten”, knipoogt Lybeer, die tijdens zijn rondgang met ‘Warmste Pepers’ hulp krijgt van Laurent Herman van volkscafé De Klokke. Er zijn al een kleine 50 ‘Warmste Pepers’ verkocht. Niels Lybeer en Laurent Herman duiken vooral op het Warmste Week-festivaldorp op het Mandelaplein en op aansluitende evenementen in de stad op. “We gaan voor een opbrengst van duizend euro. En we zijn bereid om zelf ook ‘Warmste Pepers’ te eten. Ik peuzelde er al zes op”, besluit een naar adem happende Niels Lybeer. De opbrengst gaat naar De Branding in Heule, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt.