Overgenomen eethuis Halte 6 opent: “Eindelijk, door lockdown drie maanden moeten wachten” Peter Lanssens

08 juni 2020

08u45 0 Kortrijk 16 maart. Die datum stond met rood aangestipt in de agenda van Kim Bostoen (40) uit Spiere. Want die dag zou Halte 6, ze nam het eethuis op het Sint-Amandsplein op Overleie in Kortrijk over, openen. De horeca ging echter op slot, door de coronacrisis. Drie maanden later gooit Halte 6 alsnog de deuren open. “Ik kijk uit naar het sociaal contact met klanten”, vertelt Kim Bostoen.

Halte 6 staat garant voor rijkelijk belegde broodjes en snacks ‘s middags zoals spaghetti, stoverij, vol-au-vent, lasagne en croque-monsieur. Halte 6 gaat in de namiddag als tearoom verder met dan onder meer koffie (verkeerd), verwenkoffie, pannenkoeken, wafels en ijsjes. “Ik werkte jaren geleden als jobstudente in de horeca in Blankenberge”, vertelt Kim Bostoen, gehuwd met zelfstandig dakwerker Christophe Naessens (42) en mama van Gauthier (18) en Eline (12). “Het bleef altijd kriebelen, om terug in de horeca te werken.”

“Het is een job apart, maar ik hou van het sociaal contact. Dat we de opening moesten uitstellen, was heel vervelend. Ook nu zijn we er nog niet helemaal, omdat leveranciers na de lange lockdown nog niet alles op stock hebben. Dat is begrijpelijk. Maar het komt goed, met wat geduld. We hopen dat de klanten het zullen snappen, dat we nog niet meteen alles in huis hebben. Binnen zijn de plaatsen beperkt, door de coronamaatregelen die we moeten volgen. Maar we hebben ook een binnen- en buitenterras, waardoor we alles samen toch tot zo’n vijftig klanten tegelijk kunnen ontvangen en bedienen in Halte 6. We gaan onze kaart tegen de zomer trouwens nog uitbreiden met dan bijvoorbeeld ook koude pasta’s en wraps”, aldus Kim Bostoen. Halte 6 is wekelijks van maandag tot donderdag van 8 tot 18 uur en op vrijdag van 8 tot 19 uur open. Wie meer informatie wil over het eethuis, kan terecht op de Facebookpagina Halte 6.