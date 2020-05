Outdoor trainingen boomen in tijden van corona: “Bevrijding uit de lockdown” Peter Lanssens

27 mei 2020

12u06 0 Kortrijk Een gezonde geest in een gezond lichaam. Belangrijker dan ooit. Outdoor trainingen passen in dat kader en boomen in tijden van corona. Mellie’s Fun speelt daar op in door in de natuur van de Neerbeekmeersen in Bissegem uit te pakken met gratis full body trainingen, op muziek. “We willen de deelnemers gelukkig en gezond maken, maar het moet eerst en vooral plezant blijven”, zegt Melissa Buyse van Mellie’s Fun. Er daagden dinsdag 60 enthousiaste deelnemers op.



Tot uit Roeselare komen ze naar de Neerbeekmeersen nabij OC De Troubadour in Bissegem afgezakt. Voor de full body trainingen van Mellie’s Fun. De eerste sessie op dinsdag 19 mei lokte meteen 40 deelnemers. Een week later, op dinsdag 26 mei, waren er dat al 60. Netjes opgedeeld in drie groepjes van 20 deelnemers, voornamelijk vrouwen. Aangevuurd door personal coaches Melissa Buyse, Delfine Vroman en Liora Van Geerteruy. “We krijgen heel toffe reacties, de interesse is aan het exploderen”, vertellen ze. “Er zit zeker nog progressie in. We kunnen maximum 100 deelnemers aan, opgedeeld in vijf groepjes. Extra coaches zijn van harte welkom.”

“De deelnemers zijn ons heel dankbaar. We bevrijden hen als het ware uit de lockdown. En alles is corona proof. Met aparte groepjes, respect voor social distancing, handjes ontsmetten en iedereen brengt zijn eigen drankjes en matje mee. Waarom we het gratis doen? Zie het als een soort van klantenbinding. We gaan er absoluut mee door, de hele zomer lang, telkens op dinsdag van 19 tot 20 uur. Het is laagdrempelig en het is plezant. We bieden trouwens ook heel wat online lessen aan”, aldus de coaches. Het aanbod van Mellie’s Fun in tijden van corona kan je op de Facebookpagina ‘Corona meets team ‘VIVE-LE-FUN’ bekijken.