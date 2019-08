Oudste carwash in nieuw jasje: “We bieden kwaliteit” Autowas De Samenkomst bestaat vijftig jaar in 2020 Peter Lanssens

22 augustus 2019

14u07 0 Kortrijk De in 1970 geopende Autowas De Samenkomst steekt in een nieuw jasje. De oudste nog bestaande carwash op dezelfde locatie in Kortrijk is door het frisse interieur klaar voor de toekomst. “Of het leefbaar is? Het is niet evident, maar we concentreren ons op onze uitstekende service. Wij bieden kwaliteit en dat weten ze in Kortrijk”, zeggen Pierre Holvoet en Caroline Morreeuw.

De Samenkomst, aan de rand van de wijk Pius X, is een begrip. De carwash krijgt veel vrije beroepen zoals dokters en notarissen en bekende koppen zoals burgemeester Vincent Van Quickenborne, de familie De Clerck en vroeger ook voetbaltrainer Hein Vanhaezebrouck over de vloer. “Van BMW en Mercedes tot Fiat en Peugeot, iedereen is met om het even welke wagen welkom”, zeggen zaakvoerders Pierre Holvoet (52) en Caroline Morreeuw (40) en stille kracht achter de schermen Raymond Holvoet (77). De carwash, die het gouden jubileum viert in 2020, was wel nogal afgeleefd. Zo waren de muren oud en doordrongen van vocht. De Samenkomst is de voorbije weken grondig onder handen genomen.

Zadeldak met gebinten

Het zadeldak met opvallende gebinten is behouden. Het kreeg een opknapbeurt. Van de oude muren is niets meer te zien. “We hebben er met pvc beklede witte staalplaten voor laten zetten”, vertellen de zaakvoerders. “Ook de roll over carwash installatie is vernieuwd. En er is nu energiezuinige verlichting. Het is de eerste keer in 50 jaar dat de carwash vernieuwd is. Het was hoognodig.”

We hebben altijd al een goed cliënteel gehad omdat we met de beste materialen werken en zorg dragen voor de samenstelling van onze zeep. De samenstelling is geheim. Zaakvoerders Pierre Holvoet en Caroline Morreeuw

Geduld hebben

Filip Demasure, die op 8 januari 2011 overleed en gehuwd was met Greta Vandenbussche, was de eerste eigenaar van Autowas De Samenkomst. De huidige zaakvoerders kochten de carwash in mei 2011. De carwash met inrit in de Godfried Devreeselaan en uitrit in de Kuurnsesteenweg bevindt zich vlak bij de Brugsesteenweg (N50). Het pand dateert uit begin twintigste eeuw. De naam De Samenkomst verwijst naar een vroegere volkscafé, op de hoek van de Brugse- en Kuurnsesteenweg. Wie naar Autowas De Samenkomst gaat, krijgt kwaliteit, maar moet wel een beetje geduld hebben. “We nemen onze tijd om de wagens te poetsen, binnen en buiten”, zeggen de zaakvoerders, die ook hulp krijgen van neef Olivier Declerck. “Als er tien wagens tot op straat staan aan te schuiven, kan het tot drie kwartier duren voor je aan de beurt bent. Maar de mensen weten wel dat hun auto helemaal proper zal zijn. We hebben altijd al een goed cliënteel gehad omdat we met de beste materialen werken en zorg dragen voor de samenstelling van onze zeep. De samenstelling is geheim. Wie voor het eerst naar hier komt, keert altijd terug. Want op het vlak van prijs-kwaliteit zitten we ook bij de betere. Of het nog leefbaar is met al die handcarwashes die er maar blijven bijkomen? Het is niet evident, maar we concentreren op op onze uitstekende service. En nu Autowas De Samenkomst helemaal vernieuwd is, zijn we klaar ook voor een nieuwe generatie klanten.”