Ouders veilen truitjes van topsporters voor goeie doelen: “We herdenken zo onze overleden zoon” Peter Lanssens

15 november 2019

12u39 44 Kortrijk Marnix Pattyn (60) en Catherine Deschodt (56) uit Bissegem veilen 200 truitjes van topsporters voor twee goeie doelen: Saying Goodbye en Het Portiek. Ze blijven zo ook hun zoon Nicolas (27) herdenken. Hij stapte op 2 juni 2016 uit het leven. “Nicolas stond er voor bekend iedereen te willen helpen”, vertellen zijn ouders. “We zetten dat verder. Hoe moeilijk het soms ook is.”

Het koppel zamelde twee jaar geleden ruim 23.000 euro in voor therapeutisch centrum De Kiem in Gavere, ook door sporttruitjes te veilen toen. Ze doen hun actie nu over, deze keer met 200 truitjes van topsporters. Ze hopen het bedrag van de vorige keer te evenaren. Er zitten kleppers bij. De top vijf van gesigneerde truitjes op de site van het initiatief omvat nu voetballers Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Hans Vanaken en toprenners Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. Het hoogste bod is momenteel 450 euro. “De Kiem, een gemeenschap voor jongeren met een verslaving, deed destijds prachtige dingen met het geld”, vertellen Marnix en Catherine. “Het geeft ons de kracht om in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel weer een veiling te organiseren.”

Eén van de goeie doelen is Saying Goodbye. Die vzw houdt rouwkampen voor jongeren en volwassenen die een naaste verloren. Rouwen doe je heel je leven. Ook wij kunnen het verlies van Nicolas nog altijd moeilijk een plaats geven. Het verdriet en de pijn zijn helemaal terug, nu onze actie loopt. Marnix en Catherine

Rouwen

De opbrengst gaat deze keer naar twee goeie doelen: “We kiezen voor Saying Goodbye”, vertellen Marnix en Catherine. “Die vzw houdt rouwkampen voor jongeren en volwassenen die een naaste verloren. Rouwen doe je heel je leven. Ook wij kunnen het verlies van Nicolas nog altijd moeilijk een plaats geven. Het verdriet en de pijn zijn helemaal terug, nu onze actie loopt. We krijgen gelukkig veel steun van onze dochter Charlotte, schoonzoon Frederique Delatter en kleinkinderen Miel en Leonia. We hebben erg veel aan elkaar. We doen dit samen, als gezin. Om het levenswerk van zoon Nicolas verder te zetten. Hij zou zelfs in zijn auto naar Spanje gereden zijn om iemand te kunnen helpen. Al zijn vrienden vertellen ons dat.”

Dementie

Het tweede goeie doel is Het Portiek, een huis in Kortrijk waar 45 bewoners met jongdementie onderdak vinden. “We kwamen bij Het Portiek uit toen we op Eén een docureeks zagen met televisiemaker Wannes Deleu. Hij woonde een maand bij zijn oma die aan dementie lijdt, in het rusthuis. Om de banden aan te halen en te ondervinden wat dementie met iemand doet. Het greep ons aan. Dementie kan iedereen komen. Wat Het Portiek doet, is waardevol”, zeggen Marnix en Catherine. Terug naar de veiling. Tweehonderd gesigneerde truitjes van topsporters samen krijgen: hoe doe je dat? Er zitten ook nog andere grote namen tussen zoals meerkampster Nafi Thiam, turnster Nina Derwael, triatleet Frederik Van Lierde, het hele team van de Belgische hockeyploeg Red Lions, volleybalspeler Stijn D’Hulst, basketbalspeelster Ann Wauters, tennisster Kim Clijsters, voetballer Dries Mertens, renners Egan Bernal en Geraint Thomas die voor Team INEOS de Tour de France reden, noem maar op.

Extra inspanning

“Ik speel op het gevoel door eerlijk ons verhaal te vertellen”, vertelt Marnix. “Niet door topsporters rechtstreeks aan te spreken, maar wel hun familie en entourage. Hoe ik contacten leg? Ik vind die snel via onder meer Google en Facebook. Dan stuur ik bijvoorbeeld een berichtje via Messenger en is het wachten op een antwoord. Ik ben er al een heel jaar mee bezig. De meeste reacties zijn positief. De topsporters doen hier graag een extra inspanning voor”, aldus Marnix. De veiling loopt tot 1 december en is te volgen op www.sportersvoornicolas.be. Er worden ook wenskaarten van 5 euro verkocht, gemaakt bij drukkerij INNI GROUP in Heule, waar Catherine werkt. Wie een wenskaart wil, kan mailen naar marnix-pattyn@hotmail.com. Er werd op 21 september ook al een eetfestijn in café-feestzaal ’t Koningshof op Bissegemplaats georganiseerd. De zaak zat goed vol, met liefst 260 eters.