Ouders overleden Nicolas (27) zamelen 23.670 euro in voor goeie doelen met gesigneerde truitjes topsporters Alexander Haezebrouck

18 december 2019

19u44 0 Kortrijk Marnix Pattyn (60) en Catherine Deschodt (56) uit Bissegem hebben maar liefst 23.670 euro ingezameld voor twee goede doelen voor de Warmste Week. Ze deden dat ook om hun overleden zoon Nicolas (27) te herdenken. Marnix en Catherine mochten hun bedrag bekend maken bij Brahim van jongerenzender MNM tijdens de Warmathon in Kortrijk.

Het koppel slaagde erin om maar liefst 200 gesigneerde truitjes van topsporters te veilen. Er zaten enkele topstukken bij zoals die van tourwinnaar Bernal, Rode Duivels Dries Mertens, Axel Witsel en Kevin De Bruyne, maar ook van wielrenners en crossers, zoals Mathieu Van Der Poel. “Het truitje van Van Der Poel heeft het meest opgebracht: 555 euro”, vertelt Marnix. “Ze zijn ook zo goed als allemaal verkocht. Sommige moesten we zelfs naar Spanje of Frankrijk opsturen. Het geld gaat naar de goede doelen Saying Goodbye en Het Portiek. Aan elk goed doel wordt 11.835 euro geschonken.” Het koppel koos voor Saying Goodbye omdat ook zij nog altijd rouwen om hun zoon die drie jaar geleden overleed. Nicolas stapte op 2 juni 2016 uit het leven. “Het was emotioneel soms zwaar om met de actie bezig te zijn, maar het is toch belangrijk dat we het doen. Nicolas stond ervoor bekend iedereen te willen helpen, we zetten dat verder. Hoe moeilijk het soms ook is.”