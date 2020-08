Ouders mogen vanaf 22 augustus weer supporteren voor hun sportende kinderen Joyce Mesdag

19 augustus 2020

19u06 20 Kortrijk In Kortrijk wordt vanaf 22 augustus één ouder per kind toegelaten op het sportterrein waar hun kind traint of speelt. “Dit geldt enkel voor sporten die buiten plaatsvinden”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Voor binnensporten is het opnieuw toegelaten om tijdens de training of wedstrijd in de cafetaria van de sporthal te verblijven.

“30 juli werden richtlijnen verstuurd naar alle Kortrijkse sportclubs”, zegt Vandendriessche. “Ouders mogen de training of wedstrijd van hun kind niet volgen. Dit verandert vanaf zaterdag 22 augustus. Vanaf dan mag één ouder per speler komen kijken. Deze ouders moeten dan wel geregistreerd worden door de club, om een goede contacttracing toe te laten. Dit geldt alleen voor buitensporten, zoals voetbal en hockey. Voor binnensporten, zoals basket en handbal, is het ouders voortaan wel toegestaan tijdens de activiteit naar de cafetaria te gaan, waar de normale regels rond de horeca gelden.”

Redenen voor de versoepeling

“Nu de coronacijfers weer dalen, zijn we blij dat ouders opnieuw hun kind kunnen komen aanmoedigen. Nog enkele andere redenen speelden mee in de beslissing om deze versoepeling in te voeren.”, verklaart de schepen. “Zo zagen we dat ouders toch koste wat het kost de training wilden bijwonen, waardoor dit soms gevaarlijke situaties met zich meebracht. Zoals op het fietspad dat de oefenvelden van Stade doorkruist, dat volstond met publiek. Ook stonden ouders vaak te dicht op elkaar. Het is ook goed nieuws voor de cafetarias van alle sportcentra dat zij opnieuw de wachtende ouders een fris pintje kunnen serveren. Tot slot wil ik iedereen nog eens op het hart drukken om afstand te houden en de regels te respecteren. Alleen zo kunnen we de komende maanden veilig blijven sporten en supporteren.”