Ouderraad Don Boscocollege promoot dragen van fluo Peter Lanssens

13 november 2019

13u54 3 Kortrijk Een legertje ‘fluodames en -heren’ van de ouderraad hield woensdagochtend de wacht aan de poort van het Don Boscocollege in Kortrijk. De bedoeling is om de scholieren aan te sporen fluo te dragen en hun helm op te zetten.

“We moedigen de leerlingen aan om zichtbaar en beschermd de weg van en naar school af te leggen”, zegt Bart Bogaert van de ouderraad. “De leerlingen maken de komende maanden individueel en met de klas kans om een mooie prijs te winnen. We focussen verder op de dode hoek. Er was woensdagmorgen een vrachtwagen met chauffeur aanwezig op de speelplaats om leerlingen van het eerste jaar te laten ondervinden hoe het voor een vrachtwagenchauffeur voelt op de weg en waar fietsers zich het best positioneren als ze langs een vrachtwagen fietsen”, aldus Bart Bogaert.