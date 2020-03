Oudere man is eerste dodelijk coronaslachtoffer in regio Kortrijk Peter Lanssens

19 maart 2020

13u44 94

Er is een eerste dodelijk coronaslachtoffer in de regio Kortrijk. De man, een oudere persoon, overleed woensdagavond in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “De man had onderliggende pathologieën (ziekten, red.)”, vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “Niet enkel corona is hem dus fataal geworden. Zijn overlijden is aan een combinatie van factoren te wijten. Een harde noot om te kraken. Maar wel te verwachten. Als er elke dag in België nieuwe overlijdens zijn, dan moesten die vroeg of laat ook in onze streek gebeuren”, aldus Stefaan Lammertyn. Er liggen nu vijftien coronapatiënten in AZ Groeninge, waarvan twee op intensieve.