Oude brandweerkazerne is nu indoor petanquehal Peter Lanssens

15 oktober 2019

15u07 0 Kortrijk De oude brandweerkazerne in de Bergstraat in Aalbeke is omgevormd tot een indoor petanquehal. Dat is een zegen voor clubs zoals de Rollebollers, Okra Aalbeke, Neos Marke en Belkorol. Want zij konden niet langer terecht in hun vroegere (private) locatie. “We stellen de vroegere kazerne een jaar lang gratis open voor alle petanqueclubs in Kortrijk”, zeggen Team Burgemeester-schepenen Arne Vandendriessche (Sport) en Ruth Vandenberghe (Deelgemeenten).

Wie in de kazerne petanque wil spelen, belt de Rollebollers. Zij coördineren. Het gebouw omvormen tot petanquehal kostte 2.000 euro. De petanquebanen voldoen aan alle technische voorwaarden. Tot twintig spelers kunnen per sessie spelen in de unieke setting. Er is ook een bar. Zowel recreatieve als professionele spelers mogen er overdekt komen petanquen. “Petanque brengt mensen samen. Het is laagdrempelig, toegankelijk en vooral plezant met vrienden”, aldus nog Ruth Vandenberghe. Wie er wil spelen: tel. 0495/37.61.19.