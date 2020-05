Oud-studenten nemen café Barsol op ‘t Hoge over: “Alles komt goed” Peter Lanssens

25 mei 2020

14u34 1 Kortrijk Lars Alleweireldt (22) en Sebe Debacker (24) nemen studentencafé Barsol in de Doorniksesteenweg op ‘t Hoge over. “We zijn klaar voor deze nieuwe uitdaging, met een grote portie ondernemingszin”, zeggen de twee ambitieuze jonge eventmanagers. Ze volgen Jan De Winter en Lore Pynoo op in Barsol. Ze staan vanaf september paraat, hopelijk post-corona dan. “Alles komt goed.”

Lars en Sebe, vroegere buurjongens uit Veurne, vullen elkaar aan. Lars is aspirant-sommelier, pro-senior, medewerker bij Kortrijk Studentenstad en bij stad Kortrijk. Sebe blinkt uit als werknemer in de evenementenwereld, dj, logistiek expert en pro-praesidiumlid. Ze willen het studentenleven op ’t Hoge nog meer op de kaart zetten, samen met cafés Den Bross en Den Chips.

“Het is niet evident om in deze tijden een horecazaak over te nemen. Maar deze kans laten we niet liggen. We hopen dat alles terug in zijn plooi valt, om vanaf volgend academiejaar studenten hier opnieuw de tijd van hun leven te bezorgen. We zullen er alles aan doen om Barsol met evenveel ambitie en enthousiasme als Jan en Lore te runnen. We wensen hen veel succes met hun verdere toekomstplannen. Alles komt goed. We zullen er staan.”

De afgestudeerde eventmanagers aan de hogeschool Vives hebben voeling met de noden van studenten. “We vertoeven als pro-praesidium-leden al behoorlijk lang op Hoog Kortrijk, want ons studentenleven duurde iets langer dan verwacht”, lacht Sebe. Je kan straks in Barsol terecht voor verse lunches tegen studentikoze prijzen zoals nieuwe en gekende Turkse broodjes en de gekende pasta Barsol. Op donderdagavond worden er knallende studentenfeesten georganiseerd. De kelder wordt in de kader omgevormd tot polyvalente evenementenlocatie voor onder meer clubavonden, cantussen, verjaardagsfeesten, babyborrels en conferenties. De goesting is erg groot om er samen met de klanten een onvergetelijke tijd van te maken, vanaf maandag 21 september.”

Meer info staat op de Facebookpagina van Barsol.