Oud politiekantoor wijkt voor groene buurt Peter Lanssens

27 december 2019

11u25 0 Kortrijk Het gewezen politiecommissariaat tussen de Oude-Vestings- en Jan Persijnstraat in Kortrijk wijkt voor de nieuwe woonbuurt D’Oude Vesting. Dat raakte eerder al bekend, maar het stadsbestuur laat weten dat de vergunning nu toegekend is.

De werken starten in het voorjaar van 2020 met de sloop van het vroegere commissariaat. In de plaats komen 16 appartementen, 2 penthouses en een commerciële ruimte voor één tot twee handelszaken. Opmerkelijk: de buurt krijgt ook 300 vierkante meter aan bomen, struiken en grassen. Verder voorzien: een ondergrondse parking voor 21 wagens. De nieuwe woonbuurt D’Oude Vesting is een project van ontwikkelaar Antonissen Development Group uit Antwerpen, naar een ontwerp van Tom Vandorpe van Linklab en Kevin Huysentruyt van Markland. “Er komen aan beide straatzijden twee verschillende, maar complementaire gebouwen”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het ene krijgt verticale rasterelementen in lichtgrijs metselwerk en bronskleurig schrijnwerk, het andere wordt meer horizontaal uitgewerkt met witte beton en een bronskleurige afwerking.” De afwerking van de woonbuurt is tegen het eind van 2021 gepland.