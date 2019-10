Oud commissariaat op Overleie wordt nieuwe woonbuurt: “Bijna alles is al verkocht” Veelzijdig project omvat dagcentrum, kadewoningen, flats en groen binnenplein Peter Lanssens

23 oktober 2019

12u10 3 Kortrijk Het oude commissariaat op Overleie, waar de politie tot 2012 zat, wordt een opmerkelijke woonbuurt. Woensdagmiddag is de eerste steen gelegd voor Atelier Jules. Dat luik omvat een dagcentrum met bovenliggende flats voor 24 mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het veelzijdige project omvat ook het luik Townhouse met kadewoningen, het luik Overlys met flats en een groen binnenplein dat alles verbindt. De werken zijn eind 2021 af.

Projectontwikkelaar ION en de Groep Ubuntu x 8K slaan de handen in elkaar voor Atelier Jules. Het nieuwe dagcentrum is welkom. “Uitbreiden is nodig, de vraag naar ondersteuning is groot”, zegt agogisch NAH-coach Caroline Kopàcsi. “We bieden een zinvolle dagondersteuning aan en focussen op voortgezette revalidatie. Het is ontzettend belangrijk dat mensen met een hersenletsel na de breuk in hun leven de juiste keuzes maken om hun leven weer vorm te geven. Ons dagcentrum is uniek omdat die mensen steun krijgen bij het verwerken van hun verlieservaring, leren omgaan met veranderde mogelijkheden en die gericht verder ontplooien”, aldus de coach. Dagcentrum Wissel zal tot 40 volwassenen met NAH kunnen ontvangen. Het centrum krijgt therapieruimtes voor voortgezette cognitieve revalidatie en psychosociale ondersteuning, extra leef- en atelierruimtes en aangepast sanitair. Het is de bedoeling om de wijk Overleie bij de werking van het dagcentrum te betrekken.

Bijna alles verkocht

De woongelegenheden boven het dagcentrum omvatten een woning voor acht personen, drie wooneenheden voor telkens vier personen en vier studio’s. Er wordt voor een zo groot mogelijke graad van zelfstandigheid voor de bewoners geijverd. “We bekijken welke domotica en andere opties er nodig zijn om het voor onze cliënten zo comfortabel mogelijk te maken”, zegt Petra Vercruysse, algemeen manager van Groep Ubuntu x 8K. De woongelegenheden worden voor 27 jaar gehuurd door de Groep Ubuntu x 8K. Investeerders vinden dat een erg interessante opportuniteit. Want op één wooneenheid na is alles nu al verkocht.

Exclusieve kadewoningen

De metamorfose van Overleie daar op die locatie omvat verder ook het ION-luik Townhouse met twintig kadewoningen aan de Diksmuidekaai. Dat zijn gestapelde woningen die ruimtelijk met elkaar vervlochten zijn, maar toch elk een aparte inkom hebben. De prijzen voor de exclusieve kadewoningen met zicht op de Leie starten aan 398.500 euro. En dan is er het derde ION-luik Overlys met twee flatgebouwen op de hoek met de Kollegestraat. Ook Townhouse en Overlys zijn bijna uitverkocht. Wie interesse heeft, moet dus snel handelen. Atelier Jules is in het voorjaar van 2021 instapklaar. Townhouse en Overlys volgen eind 2021. Atelier Jules, Townhouse en Overlys worden door een centraal groen binnenplein met elkaar verbonden. De beschermde villa De Coene uit 1911 met tuin op de hoek van de Kollegestraat en Sint-Amandslaan blijft behouden. ION stelt de villa te koop. Het is dan aan de kopers om de villa te restaureren en in zijn volle glorie te herstellen, als woonhuis.

Heropleving buurt

“Het ambitieuze project aan de Leie kent een groot draagvlak bij de stad”, zegt schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het zorgt met steun van het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk voor een heropleving van de buurt tussen de Sint-Amandslaan, Kollegestraat en Diksmuidekaai.”

