Orthopedagogie in de lift in Vives: nu al 800 studenten Peter Lanssens

11 september 2019

13u15 4 Kortrijk De opleiding orthopedagogie van de hogeschool Vives kent een sterke groei in Kortrijk. Het nieuwe academiejaar moet nog starten, maar de kaap van 800 studenten is nu al bereikt. Orthopedagogie kent een stijging van 6 procent in de bachelor- en van bijna 40 procent in de graduaatsopleiding.

De graduaatsopleiding, een gevestigde waarde, is dit academiejaar voor het eerst helemaal ingekanteld in Vives. Ook werkplekleren is een troef. “De opleiding bestaat nu zelfs voor de helft uit werkplekleren”, zegt Veerle Dekocker, studiegebieddirecteur sociaal-agogisch werk bij Vives. Dat én de bachelor- én de graduaatsopleidingen nu op dezelfde campus zitten op Hoog Kortrijk, is eveneens een voordeel. Zo hoeven studenten hun vrienden en kot niet achter te laten, bij een heroriëntering binnen de opleiding. Bijkomend voordeel: afgestudeerden uit de graduaatsopleiding krijgen studieduurverkorting wanneer ze beslissen een andere opleiding uit het studiegebied sociaal-agogisch werk aan te vatten, waarin je naast orthopedagogie ook de bachelors Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie en Maatschappelijke Veiligheid hebt. “En last but not least: het werkveld heeft nood aan extra krachten”, vertelt Veerle Dekocker. “De VDAB ondersteunt daarom cursisten bij hun graduaatstraject.”